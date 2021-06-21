Ünsal Arık: Boks lisansımın iptali için Türkiye’den başvuru yapılmış









Sürekli ölüm tehditleri alan ve ‘‘bir gün öldürülürsem bilin ki bunu Tayyipçiler yaptı’’ diyen Almanya’da yaşayan şampiyon Türk boksör Ünsal Arık, boks lisansının iptal edilmesi için Türkiye’den başvuru yapıldığını açıkladı.





”YAZIKLAR OLSUN”





Ünsal Arık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Lisansım alınması İçin Türkiye’den başvuru gelmiş. Kariyerimi bitirmek böylece susturmak istiyorlar. Tam olarak kimden yakında öğreniriz! onlar her yolu deniyor ama bizim kitle bir sporcusuna sahip çıkamıyor hangisine üzüleyim ben de bilmiyorum yazıklar olsun.’’ İfadelerini kullandı.