Samanyolu Haber /Ekonomi / Fabrikaları taşımanın maliyeti 1 trilyon dolar /20 Ağustos 2020 13:44

Fabrikaları taşımanın maliyeti 1 trilyon dolar

Banf of America'nın araştırmasına göre Amerikalı ve Avrupalı şirketlerin Çin'deki tesislerini başka ülkelere taşımasının maliyeti beş yılda 1 trilyon doları bulabilir.

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Şirketlerin yüzde 80'inden fazlası yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını esnasında tedarik zincirinde aksaklıklar yaşadı.

Bank of America'nın (BoFA) araştırmasına göre salgın, bu şirketlerin dörtte üçünün üretimi yurt içine taşıma planlarını öne almasına yol açtı.

TESİSİ ÇİN'DEN AMERİKA'YA TAŞIYAN ŞİRKETE VERGİ İNDİRİMİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada ülkenin Pekin’e olan bağımlılığını azaltmak için fabrikalarını Çin’den ABD’ye geri taşıyacak şirketlere vergi indirimi sağlamayı taahhüt etmişti.

Trump, Minnesota'da yaptığı açıklamada, “Faaliyetlerini Çin'den Amerika'ya getiren şirketlere vergi indirimi yapacağız." dedi.

ABD'de pazartesi günü Çinli Huawei'ye yönelik yeni kısıtlamalar açıklandı. ABD Başkanı Trump, şirketin telekomünikasyon ekipmanlarının casusluk faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin iddiaları yineledi.

BofA, salgın öncesi ocak anketinde dahi küreselleşmeden yerelleşmeye doğru trendin “gerçek ve yapısal” olduğunu doğruladığını belirtti.
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