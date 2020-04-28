Üst düzey yetkili Koronavirüs aşısı için tarih verdi

Dünya çapında 3 milyondan fazla insanı etkileyen ve 211 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından geldi…





Kuruluşun solunum yolu ve influenza bölümünün başındaki en yetkili isim olan Pasi Penttinen, corona virüsü aşısı ile ilgili bir açıklama yaptı.





Birçok ülkede farklı uzman ekiplerin üzerinde uğraştığı aşı ile ilgili en iyimser senaryoyu söyleyen Penttinen’in açıklamaları uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.





“1,5 YILDAN ÖNCE MÜMKÜN DEĞİL”





Sky News’e mülakat veren ve aşı yapım sürecinde birçok adım olduğunu söyleyen Penttinen, “Aşı keşfi çok karmaşık ve pahalı bir iş. Birçok adımdan geçmek gerek. Buna ek olarak üretim kapasitenizin de bütün dünyada için yeterli olması gibi bir durum da var. Aşıyı bir buçuk-iki yıldan önce geliştirmek kolay değildir.” dedi.





Penttinen, “En iyimser senaryoya göre bir corona virüsü aşısı gelecek yılın sonuna kadar hazır olmayacaktır.” ifadesini kullandı.