Uzaktan eğitime tam para alınamaz!

Türkiye'de, 13 Mart 2020'de salgın nedeniyle okullar kapatılıp, eğitime 3 ay ara verildi. Özel okullar da uzaktan eğitime geçti. Bazı veliler, tüketici hakem heyetlerine başvurarak, ücret iadesi istese de birbirinden farklı kabul veya ret kararları çıktı. İzmir'de özel bir okulda iki çocuğu okuyan Avukat Hüseyin Topuzoğlu dava açtı.





EĞİTİM EKSİK KALDI





İstanbul 2. Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde açtığı davada Topuzoğlu, “Türkiye'nin çok prestijli bir eğitim kurumu olması, nitelikli öğretmen kadrosu, eğitiminin yanı sıra kültürel, sportif, sosyal çevre yönünden geniş imkanlar sunması gibi gerekçelerle 2 çocuğumu kaydettirip, 117 bin lira ödedim. Çocuklarım salgında, okuldaki tüm olanaklardan yararlanamadığı için eğitimleri eksik kaldı” dedi. Fazla alınan ücretin haksız zenginleşmeye yol açtığını öne süren Topuzoğlu, eksik hizmet nedeniyle ayıplı ifa iddiasıyla, ücret iadesi talep etti. Okul idaresi ise salgında davacının çocukları da dahil öğrencilerini mağdur etmediklerini, online eğitimi eksiksiz verdiklerini savundu.





PARA İADE EDİLECEK









Kısmen veliyi kısmen okulu haklı bulan mahkeme, okula gidilmeyen 3 aylık döneme ait tüm ücretin iade talebini hakkaniyete uygun görmedi. Velinin, okulu tercihindeki iyi bir eğitim yanında okuldaki sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerle, çocuğunun kişilik gelişimine katkı sağlanması talebinin uzaktan eğitimle karşılanmadığı iddiasında ise aileyi haklı buldu. Kararda, “Ödenen ücrete bu faaliyetlerin de dahil olduğu anlaşıldığından, kullanılamayan bu imkanlar yönünden toplam ücret içinde 3 aylık döneme denk gelen 39 bin 159 TL' nin 1/5'i olan 7 bin 831 liranın veliye faiziyle iade edilmesine hükmedildi” denildi. Okulun, kararı temyiz etme hakkı var.





Hukukçu baba davayı kazandı

Davacı Av. Hüseyin Topuzoğlu: “Yüz yüze eğitim parası vermeme rağmen salgında online eğitim verildi. Okulun bunda kusuru olmasa da, ayıplı ifa nedeniyle kusursuz sorumluluğu olduğu gerekçesiyle, haksız alınan paranın iadesini istedim. Mahkeme, online eğitimle ilgili ilk defa veliye ücret iadesi yapılması kararı aldı. Online eğitimin, yüz yüze eğitimi karşılamadığı kanıtlandı. Bu kararla, maddi kayıp dışında, okulda sadece ders öğretimi değil aynı zamanda sosyal aktivitelerle öğrencinin kişisel gelişimi için yüz yüze eğitimin önemi de hukuken tescilledi. Bir hukukçu olarak öncü olmak için bu davayı açtım, kazandım. Karar,

emsal oluşturuyor. Veliler, hakkını arasın.”