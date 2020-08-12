Uzan: AKP dahil herkesle ittifak yapabiliriz



Cem Uzan, 2002 erken genel seçimlerinde Genç Parti yüzde 7,2 oy aldıktan sonra yaşananları ve Türkiye’ye geri dönmesi konusunu euronews Türkçe’ye değerlendirdi.





Türkiye’de Uzan Grubu ile ilgili davalar ve el koymalar başlamadan önce yaptırdıkları anketlerde yüzde 20 oy aldıklarını dile getiren Uzan, “O zamanın Başbakanı sayın Erdoğan Abant’ta Ak Parti’nin bir parti toplantısında ‘Tek rakibimiz Genç Parti ve Cem Uzan’dır’ diyordu.” ifadelerini kullandı.





ZİMMET SUÇUNDAN 18,5 YIL HAPİS CEZASI ALDI





Uzan daha sonra ÇEAŞ ve KEPEZ elektrik şirketlerine “bir gecede” baskın yapıldığını söyledi. Cem Uzan, el koyma ile ilgili gerekli Bakanlar Kurulu kararının olaydan 4 gün sonra geldiğini öne sürdü.





Türkiye’de hakkında “zimmet” suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Uzan, “30 milyar-40 milyar dolarlık bir milli servet yağmalandı.” dedi.





Cem Uzan hakkında 2013 yılında verilen hapis ve 300 milyon dolar kadar para cezası, Fransız mahkemesinde davanın Türkiye’deki savcısının ve hakiminin karı koca olması sebebi ile uluslararası hukuka aykırı bulunmuştu.





Uzan, mallarına el konması ve hapis cezaları ile ilgili kendisine ve ailesine “iktidar” tarafından kumpas kurulduğunu öne sürdü.Cem Uzan, “Bu işin içinde birçok kişi var” dedi.





"TÜRKİYE'YE UYGUN VE DOĞRU ZAMANDA DÖNECEĞİM"





Türkiye’de yeniden yargılanma girişimlerinde bulunan Uzan, “Bu konuda çok aceleci değilim.” ifadelerini kullandı.





Uzan, Türkiye’ye geri dönüşü ile ilgili soruya “Uygun zamanda ve doğru zamanda” yanıtını verdi.





2 Temmuz’da Genç Parti Olağan Büyük Kongresi’ne sanal yolla katılıp manifesto okuyan Uzan, Türkiye’nin ekonomik kriz içinde olduğunu ifade ederek, “Bu 18 senenin ürünüdür.” dedi.





Uzan, “Doğu ve güneydoğuya baktığımız zaman oradaki insanlarımızın sorunları arasında önemli olarak ekonomik nedenler var” ifadelerini kullandı.





"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ OLDUĞUNU SÖYLEMEK PEK MÜMKÜN DEĞİL"





Genç Parti’nin açıkladığı manifestoda yer alan Diyarbakır'a borsa açma ve Mardin’i Las Vegas yapma gibi projelere de değinen Uzan, bu anlamda kumarhanelerin geri açılabileceğini savundu.





Eski medya patronu Uzan, Türkiye’de “ifade özgürlüğünün olduğunu söylemek pek mümkün değil” derken genel affın gerekliliğine vurgu yaptı. “Türkiye fabrika ayarlarına geri dönecek” ifadesini kullanan Uzan “esas olması gereken parlamenter sisteme dönüştür” şeklinde konuştu.