Uzman doktordan önemli açıklamalar

İşte Prof. Dr. Faheem Younus‘un o açıklamaları:







*KORONAVİRÜS YENİ ÇIKAN EN TEHLİKELİ VİRÜS! (YANLIŞ)





Öncelikle bu virüs, yeni değildir. Koronavirüs, 2003 SARS (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu) ve 2012’de önce Ürdün sonra Suudi Arabistan’da görülen MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) olaylarından sorumlu olan virüstür. Koronavirüs tehlikeli bir hastalıktır ancak dünya üzerindeki en tehlikeli hastalıktır diyemeyiz.





*KORONAVİRÜSE YAKALANANLAR MUTLAKA HAYATINI KAYBEDER! (YANLIŞ)





Her koronavirüs hastası, hayatını kaybetmemektedir. Bu oran, sanıldığı kadar yüksek değildir. Normal grip hastalığından ölen kişiler, koronavirüsten ölenlerden 60 kat daha fazladır. Koronavirüsün ölümcül seyrettiği hastalar genellikle; bir hastalık nedeniyle bünyesi zayıf olan kişiler ve yaşlı hastalardır. Bu kişilerin, virüsten korunmaya daha çok dikkat etmeleri ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri gerekmektedir.





*HASTA BİRİNDEN BİRAZ UZAK DURSAM YETER! (YANLIŞ)





Dünya Sağlık Örgütü’nden ilk olarak; hastalık belirtileri (öksürmek, hapşırmak, burun akıntısı, yüksek ateş) olan kişilerden 1 metre uzak kalınması gerektiğini açıklamıştı. Ancak şu anda hastalığın yayılmasına bağlı olarak uygun olan, hastalık belirtisi olan kişiden en az 2 metre uzaklıkta kalınmasıdır. Buna ek olarak, mutlaka hijyen kurallarına uymak gerekir.





*KORONAVİRÜSTEN KORUNABİLMEK MÜMKÜN DEĞİL! (YANLIŞ)





Gerekli tedbirleri aldığınız zaman korunabilmek mümkündür. Hastalığın başlıca bulaşma yolu öksürük-aksırık esnasında solunum yolu ile ortama saçılan damlacık enfeksiyonu ile olduğundan, bulaşmayı engellemek için solunum yolu enfeksiyonlarından korunma önlemlerine uyulması önerilir. Bunun ilk şartı; insandan-insana yakın temastan kaçınılmasıdır. Yakın temasın anlamı, hasta bireye yaklaşık 2 metre mesafede bulunmak,öksürük-aksırık esnasında solunum yolu ile saçtığı damlacıklara maruz kalmak, öpüşmek, sarılmak gibi durumlardır. Çünkü böylelikle virüs; yakındaki kişinin ağız, burun, göz mukozasına ulaşabilir. El hijyeni, tüm hastalıklarda olduğu gibi koronavirüste de önem taşımaktadır. Eller yıkanamıyorsa alkol bazlı dezenfektan tercih edilmelidir. Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu dirseğinizle veya bir kağıt mendille kapatın, ardından mendili kapalı bir çöpe atın ve ellerinizi yıkayın. Soğuk algınlığı, ateş veya öksürük gibi grip semptomları olan kişilerle yakın temastan kaçının. Ateş, öksürük, solunum güçlüğü gibi belirtiler gösterirseniz en yakın sağlık kurumuna veya doktorunuza hemen gidin.





*KORUNABİLMENİN TEK YOLU ÖZEL MASKE VE KIYAFETLER! (YANLIŞ)





Maske ve özel kıyafetler genellikle hastalığın kesin olarak görüldüğü alanlarda uygulanmaktadır. Bunun dışında günlük hayatta, bunlara gerek yoktur. Ancak kişiler yine de önlem olarak toplu alanlarda maske kullanabilir. Yukarıdaki korunma yöntemlerine dikkat edilirse, koronavirüsten korunabilmek mümkündür.





*ELİMİ YIKAMAM YETERLİ OLUR! (YANLIŞ)





El hijyeni, koronavirüsten korunmada önemlidir ancak tek başına yetersizdir. Diğer korunma önerilerine de dikkat etmek gerekir.





*MASKEYİ BİRKAÇ DEFA KULLANSAM BİR ŞEY OLMAZ! (YANLIŞ)





Maskeler genellikle tek kullanımlıktır. 2 kere dahi kullanılmamalıdır.





*ÇİN’DEN GELEN MALZEMELERİ KULLANMAYALIM! (YANLIŞ)





Uzun süre yolda kalmış kuru ürünlerde koronavirüsün taşınması mümkün değildir. Virüs bahsettiğimiz gibi, kişiden kişiye yakın temas halinde bulaşmaktadır.





*HAYVANLARDAN UZAK DURALIM! (YANLIŞ)





Koronavirüsün yarasa ve karıncayiyen üzerinden bulaşıldığı düşünülmektedir. Virüs ilk etapta hayvanlardan bulaşmış olsa bile, özellikle evcil hayvanlar için şu anda böyle bir durum söz konusu değildir.





*ŞU BESİNLER KORONAVİRÜSTEN KORUYOR! (YANLIŞ)





Herhangi bir besinin şu an için koronavirüsten koruması mümkün değildir. Kişiler tek bir besine odaklanmak yerine, genel olarak sağlıklı beslenerek bağışıklık sistemlerini güçlü tutmalıdırlar.





*KORONAVİRÜS YAZ AYLARINDA BİTECEK (YANLIŞ)





Önceki pandemiler mevsimsel düzenlilik göstermemiştir, kaldı ki biz yaza girerken güney yarım küre kışı yaşayacak. Virüs küresel (dağılımlı) olacak.





YAZ AYLARINDA VİRÜS SİVRİSİNEKLER ARACILIĞIYLA DAHA FAZLA YAYILACAK (YANLIŞ)





Bu enfeksiyon kan yoluyla değil solunum damlacıklarıyla yayılıyor. Sivrisinekler yayılmayı (bulaşımı) artırmayacak.





NEFESİNİZİ ZORLANMADAN 10 SANİYE KADAR TUTABİLİRSENİZ KOVID DEĞİLSİNİZDİR (YANLIŞ)





Virüsle enfekte olmuş pek çok genç hasta nefeslerini 10 saniyeden daha uzun tutabildikleri gibi enfekte olmamış pek çok yaşlı bunu yapamamaktadır. Bu bir gösterge değil.





KAN BAĞIŞI YAPINCA KOVİD 19 TESTİ YAPILIR (YANLIŞ)





Hiçbir kan bankası Kovid-19 testi yapamadığı için virüs testini bedavaya getirmek için kan verme işe yaramaz.





KORONAVİRÜS BOL SU İÇERSEK SUYLA MİDEMİZE İNER VE MİDE ASİDİMİZDE ÖLÜR (YANLIŞ)





Virüsün giriş noktası boğaz olabilir ancak vücuda girdikten sonra konak hücrelere yerleşir. Suyla aşağı inmez.





TRAFİK KAZALARINDA YILDA 30 BİN KİŞİ ÖLÜYOR KOVID-19 ABARTMAYALIM (YANLIŞ)





Trafik kazaları bulaşıcı değildir, trafikte ölüm oranları her üç günde bir iki katına çıkarak artmaz ve toplu paniğe ya da market yağmasına neden olmaz.





EL DEZENFEKTANLARI SU VE SABUNDAN İYİ İŞ GÖRÜR (YANLIŞ)





Su ve sabun virüsü gerçekten öldürür ve derimizden uzaklaştırır. Kovid-19 deri hücrelerimizde tutunamaz. Ayrıca elimizdeki görünür kirleri de temizler. Dolayısıyla markette el dezenfektanı kalmamasına üzülmeyin.





KOVİD-19’DAN KORUNMAK İÇİN EVDEKİ KAPI KOLLARINI DEZENFEKTANLA SİLMEK GEREKİR (YANLIŞ)





El yıkamak ve sosyal mesafelenme kuralına uymak en iyi yoldur. Eğer evde bakımını yaptığınız bir Kovid-19 hastası yoksa ev ortamınız önemli bir risk unsuru değildir.