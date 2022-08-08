Uzmanlar açıkladı: Maymun Çiçeği hangi ortamlarda bulaşabilir?

Türkiye, İspanya, İngiltere, ABD, Fransa ile birlikte onlarca ülkede tespit edilen ve küresel bir salgın halini alan maymun çiçeği hastalığı ile ilgili endişe yaratan bir açıklama ABD’nin önde gelen sağlık kurumlarından geldi.







Washington D.C.’deki Ulusal Çocuk Hastanesi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak görev yapan Dr. Alexandra Brugler Yonts, hastalığın ve salgının gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yonts, hastalığın hızla yayılmaya müsait olduğunu ve farklı bölgelerde vaka sayılarının hızla artacağını söyledi.





ABD’nin önde gelen dergilerinden Fortune’a konuşan Dr. Yonts, “Bu sadece an meselesi. Maymun çiçeği salgınının hızla yayılma potansiyeli kesinlikle çok yüksek” dedi. Ünlü doktor, salgının kreşlerde, okullarda, üniversite kampüslerinde ve cezaevlerinde hızla yayılabileceğini söyledi. Bu tür kapalı ve temasın yüksek olduğu yerlerde hastalığın bulaşma hızının artabileceğini söyleyen Dr. Yonts, “Fiziksel ve tensel temasın olduğu ve bazı noktalarda insanların yakın temasta bulunduğu ortamlarda risk var” dedi.





Ünlü doktor, havuz ve su parklarının da hastalığın bulaşması için ortam sağladığına dikkat çekti. Dr. Yonts, “Su yoluyla geçmiyor fakat aktif lezyon olan birine temas ile bu hastalık bulaşabilir. Neyse ki bu tür salgınların lokal olarak önlenebilmesi olası” dedi.





Ocak ayından beri onlarca ülkede 28 binden fazla vaka açıklanmıştı. Başta İspanya, Almanya, İngiltere, Fransa, Brezilya ve ABD olmak üzere birçok ülkede vaka duyurulmuştu.





Genelde Afrika’nın belirli bölgelerinde görülen maymun çiçeği hastalığı yüksek ateş, lezyon, halsizlik ve boğaz ağrısı gibi belirtiler gösteriyor. Genelde hafif geçirilse de hastalığın ölüme sebebiyet verdiği bazı durumlar da meydana geliyor.