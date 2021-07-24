Uzun aradan sonra Türkiye'ye gelen gurbetçiler: Paramız memlekette para ediyor, fakat her şey zamlanmış

Euronews.com'un haberine göre Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye geliş yolunda Yunanistan üzerinden gelenler İpsala, Bulgaristan rotasından gelenler ise Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından giriş yapıyor.





En çok tercih edilen sınır kapısı Edirne’deki Kapıkule.





Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre koronavirüs nedeniyle geçen yıl 1 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan gurbetçi sayısı 289 binde kaldı.





Bu rakam, bu yıl aynı tarihlerde 971 bin oldu. Yani Avrupa’dan Türkiye’ye gelen gurbetçilerin sayısı 3 kat arttı. Aynı tarihlerde yurda giriş yapan araç sayısı ise 191 bine ulaşmış durumda.





Bu gurbetçilerin çoğunluğunu ise Almanya’dan gelenler oluşturuyor.





Türkiye’ye giriş yapan gurbetçiler sınır kapısında öncelikli olarak aşı kartlarını gösteriyor. Aşı kartı olmayanlar ise PCR testini ya da koronavirüs geçirdiklerine ilişkin belgeleri gösterdikten sonra giriş yapıyor.





Edirne Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün sınır kapısının girişine kurduğu sağlık çadırında sağlık ekipleri, aşı olmayan gurbetçilere aşı imkânı da sunuyor. Aşı sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı acil müdahale ekipleri sınır kapılarında hazır bekliyor.





Euronews’e konuşan gurbetçiler, pandemi nedeniyle geçen yıl Türkiye’ye gelememekten şikayet ederken, bu yıl bütün izinlerini Türkiye’de geçireceklerini anlattı.





Kimi memleketlerinde aileleriyle bir araya gelecek olmanın sevincini yaşıyor kimi de denizin keyfini sürecek olmanın.





Gündemlerindeki asıl konu ise döviz artışı. Çoğu bu nedenle Türkiye’de alım gücünün düşmesinden yakınırken bazılarına göre ise döviz artışı kendilerini etkilemiyor.





Yol boyunca hiçbir ülkenin aşı karnesi ve PCR testi sormadığını ve bu durumla sadece Türkiye’deki sınır kapsında karşılaştıklarını söyleyen gurbetçilerin çoğunun ortak isteği ise bir gün tamamen Türkiye’ye yerleşmek.