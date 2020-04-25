Samanyolu Haber /Sağlık / Vak'a sayısı 110 bine yaklaştı /25 Nisan 2020 19:28

Vak'a sayısı 110 bine yaklaştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vak'a sayısı 107 bin 773'e, can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi.

SHABER3.COM

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs'ten son 24 saatte 106 kişi daha hayatını kaybetti. 2 bin 861 kişiye daha Korona teşhisi konulurken, toplam can kaybı 2 bin 706'ya, vak'a sayısı 107 bin 773'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) verilerini paylaştı.

Koca, şahsi Twitter hesabında şu ifadelere yer verdi: "Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni teşhis konuldu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bini geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart."

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