Varlık Fonu'nda sıra Turkcell'e mi geldi?

Türkiye Varlık Fonu, Telia'nın Turkcell'deki hisselerinin tamamını ya da bir kısmını satın almak için görüşmelerde bulunuyor.





Turkcell’in ortaklarından İsveçli Telia yaptığı açıklamada 530 milyon dolarlık Turkcell hissesi için Varlık fonu ile görüşmeler yaptığını duyurdu.





turk-internet.com'dan Emre Yılmaz'ın haberine göre açıklama şu şekilde:





"Telia Company, Turkcell Holding’teki payının potansiyel olarak elden çıkarılmasıyla ilgili medyada yapılan spekülasyonlara dikkat çekerek, Turkcell’deki dolaylı payının yaklaşık 530 Milyon USD için potansiyel olarak satışı ilgili görüşmelerin halen devam ettiğini teyit edebilir.





Müzakereler halen devam etmekte ve ileri bir aşamadadır, ancak henüz bir anlaşmaya varılamamıştır. Telia Company’nin bu aşamada başka yorumu bulunmamaktadır ancak uygun olduğunda ve gerektiğinde daha fazla iletişim kuracaktır.





Telia Company, Çukurova, LetterOne ve Telia Company’ye ait bir holding şirketi olan Turkcell Holding’in yüzde 47,1’ine sahiptir. Holding ise Turkcell’in yüzde 51’ne sahiptir."





Turkcell’in mülkiyeti 2005’deki TMSF’nin Pamukbank üzerinden Çukurova grubuna yaptığı müdahale sonucunda tartışılır hale gelmiş ve 10 yıldan daha uzun süren davalaşmalara konu olmuştu.





Uzun zamandır ana hissedarları arasında bir anlaşmazlık konusu olmuştu. Diğer yandan analistler, Telia’nın uzun zamandan bu yana Turkcell’in hisselerini satmak için uğraştığına dikkat çekerek, mevcut pozisyonda bu hisselerin satışının zor olduğunu belirtiyorlar.





Telia’nın açıklamasına karşın Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu'nun konu ile ilgili herhangi bir yorum yapmadığı belirtiliyor.