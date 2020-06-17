Samanyolu Haber /Spor / Almanya'da şampiyon belli oldu /17 Haziran 2020 00:29

Almanya'da şampiyon belli oldu

Almanya Bundesliga'da 2019-2020 sezonunun şampiyonu resmen belli oldu. Yarışı bir süredir önce götüren Bayern Münih, Werder Bremen'i deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

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Bayern Münih deplasmanda Werder Bremen’i 1-0 yenerek Bundesliga’daki 30. şampiyonluğunu kazandı. Kırmızı-Beyazlı takım üst üste 8. kez ligi ilk sırada tamamlamayı başardı.

Bundesliga’da 2019-20 sezonunun şampiyonu Bayern Münih oldu. Ligin 32. haftasında Werder Bremen’i deplasmanda 1-0’lık skorla deviren Bavyera ekibi üst üste sekizinci kez sezonu zirvede tamamladı ve şampiyonluk sayısını 30’a yükseltti. (Bayern’in 1963’te kurulan Bundesliga’da 29, toplamda 30 şampiyonluğu bulunuyor)

Ligde zor günler geçiren Werder’ Bremin’i Robert Lewandowski’nin 43. dakikada attığı golle yenen Bayern Münih, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Lewandowski attığı golle bu sezon ligde 31 gole ulaştı ve kariyer rekorunu kırdı. Polonyalı futbolcu, Altın Ayakkabı ödülünün en büyük favorisi konumunda. Ligde kalan maçlar, Dortmund, Leipzig, Mönchengladbach ve Leverkusen’in ilk dört içerisinde yer alma savaşıyla geçecek.

BAYERN’NİN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Aralık ayı içerisinde ligde 7. sıraya kadar gerileyen Bayern Münih’in bu sezon şampiyon olma ihtimali her zamankinden daha düşük görülüyordu. Bavyera devi neden Almanya’nın en büyük kulübü olduğunu sonrasında gösterdi. Teknik direktör değişikliğine giden Bayern sonrasında yükselen bir grafik çizdi. Son mağlubiyetini aldığı 7 Aralık 2019’dan bu yana Bundesliga’da 18 maça çıkan Bayern Münih, bu maçlarda 17 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Hansi Flick yönetiminde müthiş bir çıkışa geçen Bayern, tıpkı 2012-13 sezonunda olduğu gibi üçleme yapma imkanına sahip. Bayern, Almanya Kupası’nda finalde Bayer Leverkusen’le karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçında Chelsea’yi deplasmanda 3-0 yenen Bavyera devi, turnuvanın en büyük favorilerinden biri.
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