Vatandaş bilgisiyle şaşırttı: Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Sokakta röportaj yapılan bir vatandaşın Türkiye ekonomisini anlatması gündem oldu. Ekonomi bilgisiyle şaşırtan vatandaş, ekonomistlere taş çıkarttı.





Türkiye’nin ekonomik sorunları olduğuna dikkat çeken vatandaş, Türkiye’nin yüksek faizle dış borçlanmasının nasıl olduğunu gözler önüne serdi.





Türkiye'de "Yüksek enflasyon var mı? Yüksek faiz var mı? Yüksek işsizlik var mı? Yüksek kur var mı? Dördü de var değil mi?" diye soran vatandaş ,"Eşittir stagflasyon. Dikkat edin hiç bir ekonomist fotoğrafı çeker ama çözümden bahsetmiyor. Neden çünkü stagflasyonun çözümü yok. Bu orman yangının orman bittiğinde sönmesine benziyor. 400 milyar dolar dış borç, -39 milyar dolar Merkez Bankası borcu var. " ifadelerini kullandı.





Vatandaş, sokak röportajında şu ifadeleri kullandı:





"Merkez Bankası başkanı Credit Default Swap kısa ismiyle bilinen CDS'in ne olduğunu bilmiyor. Türkçesi Kredi Temerrüt Takası demek. CDS nasıl bir şey biliyor musun?





Almanya'nın CDS puanı 20. Türkiye'nin ise 400. Makul kabul edilen seviye 20 ile 120 arasında. Diyelim ki Almanya Uluslararası finans kuruluşuna borç almaya gidiyor.





Finans kuruluşu "hay hay yeter ki al" diyerek hemen yüzde 1 faizle veriyor.





Türkiye gidince ise "Sizin CDS uçmuş, riskiniz çok yüksek, sana para veririm ama yüzde 13 faizle" diyor.





Yüksek faizle dış borçlanma işte bu oluyor.





Bu millet her sene 150 ila 180 milyar dolar sadece faiz ödüyor.





Normal ülkede enflasyon düşük olur, resesyon (ılımlı gerileme) olmaz.





Bu ülkede; yüksek enflasyon var mı? Yüksek faiz var mı? Yüksek işsizlik var mı? Yüksek kur var mı?





Dördü de var değil mi?





Eşittir stagflasyon.





Dikkat edin hiç bir ekonomist fotoğrafı çeker ama çözümden bahsetmiyor.





Neden?





Çünkü stagflasyonun çözümü yok.





Bu orman yangının orman bittiğinde sönmesine benziyor.





400 milyar dolar dış borç, -39 milyar dolar Merkez Bankası borcu var.





Bankaya para yatırdığınız zaman bir kısmını Merkez Bankası kendi haznesine alıyor.





Merkez Bankası vade vade bunu yüzde 23'e çıkarttı.





Yani Merkez Bankası'ndaki rezerv milletin parası.





Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı "122 milyar rezervimiz var" dedi. Doğru ama brüt, net değil.





Swap vs. çıktığı zaman - 39 milyar doları buluyorsun.





İnanmıyorsanız Merkez Bankası'nın internet sitesine bakabilirsiniz."