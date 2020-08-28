Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Hizmet Hareketi okullarını gasp etmek için kurmuştu /28 Ağustos 2020 11:07

Erdoğan, Hizmet Hareketi okullarını gasp etmek için kurmuştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hizmet Hareketi'ne ait okulları gasp etmek için kurduğu Türkiye Maarif Vakfı'na bütçeden 1,3 milyar TL aktarıldı.

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SAMANYOLUHABER- Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM’in raporuna göre  Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Hizmet Hareketi'ne ait yurt dışındaki okulları gasp etmesi için kurduğu Türkiye Maarif Vakfı'na vatandaşın vergilerinden yüz milyonlarca lira aktarıldı. 

Maarif Vakfı'na (MV) kuruluş safhasından 2019 yılına kadar 1 milyar 288 milyon TL aktarıldı.

GASPÇI VAKFA BÜTÇEDEN PARA AKTARILIYOR

"Eğitim Değerlendirme Raporu 2019" isimli çalışmaya göre 2016 yılı Haziran ayında kuruluş safhasında 1 milyon TL kaynak alan vakfa, 3 Ekim 2016 tarihli karar ile 90 milyon TL daha verildi. 

17 Ağustos 2017 tarihli Genel Bütçeden ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Kaynak Aktarılması Hakkında Karar ile Maarif’e 241 milyon TL daha verildi.

2017, 2018 VE 2019 YILLARINDA MAARİF VAKFI'NA AKTARILAN TUTARLAR:

31 Aralık 2017: 64,5 milyon TL

13 Haziran 2018: 351 milyon TL

2019: 541 milyon TL

"BAKANLIK BÜTÇESİNDEN ALDIĞI PARA 5 KAT ARTTI"

Birgün gazetesinin haberine göre raporda vakfa aktarılan kaynaklar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bütçesi ile karşılaştırıldı. 

Eğitim bütçesine 2016 yılından 2019 yılına kadar ayrılan pay 1,5 kat artarken aynı dönemde Maarif’e aktarılan pay beş kat arttı. 

Raporda, vakfın bütçe büyüklüğüne karşın denetiminde eksiklikler olduğunun altı çizilerek şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Maarif Vakfı Denetim Kurulu'nun oluşumunda, kuruluş yasasında öngörülmüş olmasına rağmen Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının temsilcilerine yer verilmediği tespit edilmiş, temsilcilerin bakanlıklar adına yetki ve sorumluluk üstlenecek deneyim, birikim ve uzmanlığa sahip olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu noktada sorulması gereken soru ilgili kurumlardan gelecek kişilerin denetim, şeffaflık ve hesap verebilirlik kapsamındaki görev ve yetkilerinin nasıl kullanılacağıdır.”

Erdoğan'ın bizzat himaye ettiği Maarif Vakfı için devletin bütün imkânları seferber ediliyor. Erdoğan'ın gözüne girmek isteyen bakanlar, milletvekilleri ya da işadamları MV'nin etkinliklerinde birbiri ile yarışıyor.


Hizmet Hareketi'ne ait okulları gasp etmek için kurulan Maarif Vakfı'nın yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor: 
Prof. Dr. Birol AKGÜN (Başkan)
Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ
Mustafa ÇALTILI
Nedim KAYA
Mahmut Mustafa ÖZDİL
Yunus TORPİL
Ahmet TÜRKBEN
 

 
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