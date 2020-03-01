Venezuela'da yaşanan kriz sebebiyle anneler çocuklarını evlatlık veriyor

Venezuela hükümeti son yıllarda resmi bir rakam yayınlamazken, Ulaştırma Bakanlığı ve çocuk haklarıyla ilgilenen bakanlık, yorum taleplerine cevap vermedi.BBC'nin konuyu danıştığı sosyal hizmetler ve sağlık alanında çalışanlar, terk edilen bebeklerin sayısında bir artış olduğunu ve gayri resmi evlat edinmeye çalışan kişilerin sayısının arttığını doğruladı.

'Evlat edinmek için kısayolu tercih ediyorlar'

Caracas'ın en yoksul alanlarından birinde Çocukları Koruma Derneği'nde çalışan Nelson Villasmil, evlat edinme sisteminin büyük bir karmaşa içinde olduğunu belirterek, çaresiz olan ebeveynlerin evlat edinmek için bazı kısayollara başvurduğunu ifade etti.

Caracas'da yoksulluk içinde yaşayan ve bebeğini büyütemeyecek durumda olan bir annenin bebeği Tomas'ın (gerçek adı bu değil) hikayesi bu vakalardan biri.





Bir jinekolog, Tomas'ın doğumu sırasında yardım için orada bulunuyordu.





Daha öncede bebeğini yetiştiremeyeceğini düşünen annelerle karşılaştığını söyleyen doktor, "Neredeyse çoğu zaman bebeklerini ilk emzirdiklerinde fikirlerini değiştiriyorlar, fikirlerini değiştirmediklerinde bu soruna bir çözüm bulmak zorunda kalıyorsun."





40'lı yaşlarda bebek sahibi olmak isteyen ama hamile kalamayan Tania adlı hastamla (gerçek adı bu değil) iletişime geçtim."





Tania, Tomas ve annesine yardım etmeye karar verdikten bir süre sonra Tomas'ı kendi çocuğu olarak yetiştirmek isteyen arkadaşları ile iletişime geçti.Aile, şüphe doğurmamak için bebeği hızlı bir şekilde kendi isimleriyle kaydettirirken, Tania arkadaşının ismini Tomas'ın doğum annesi olarak kaydettirmek için 200 pound ödedi.Yakın zamanda Tomas'ın ilk adımlarını kutlayan aile, Tomas bebeği Venezuela'nın kırsal kesimde yetiştiriyor.





Tania, "Bu yolu seçtiğim için pişman değilim, böylesine yasal olmayan bir şeyi yapacağımı hiç düşünmezdim ancak yasal yollardan yapılan evlat edinme sistemi Venezuela'da doğru düzgün çalışmıyor ve bebek halka açık ait yetimhanelerinde çile çekebilirdi."



