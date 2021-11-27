Vergi, ceza ve harçlara yüzde 36.20 zam

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2021 için yüzde 36.20 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Buna göre, çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36.20 oranında artacak.





Resmi Gazete'de karar şu ifadelerle yer aldı;





"Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur."





2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından son şeklini almış olacak.





Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa 1 Ocak'tan itibaren, harçlar, vergiler ve cezaların tutarları şu şekilde olacak:









Ehliyet





2022 trafik cezaları





166 TL

Ruhsat bulundurmayanlar

Plakayı farklı yere takanlar





Emniyet kemeri takmayanlar

Park ve duraklama yasaklarına uymayanlar

Kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar

Kask takmayanlar

Kurala uymayan yayalar

Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler





392 TL

Engelli parkını zaptetme





427 TL

Seyir halinde cep telefonu kullananlar

Kırmızı ışıkta geçmek

Hız limitini yüzde 30 aşanlar

Muayene yaptırmayanlar

Korsan taksi tercih eden yolcular

Geçersiz ehliyetle araç kullananlar

Plakanın şekliyle oynayanlar

Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar

Yayaya öncelik vermeyenler

Kış lastiği kuralına uymayanlar

Alkollü araç kullananlar

Aracına çakar takanlar

Hız limitini yüzde 50 aşanlar

Korsan yolcu taşıyanlar

İkinci kez alkollü yakalananlar

Tescilli aracı plakasız kullananlar

Ehliyetsiz araç kullananlar

Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar

Uyuşturucu alarak araç kullananlar

Araç yükleme kurallarına uymayanlar





Mahkeme başvuru harçları

Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak.





IMEI kayıt tutarı





Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak. Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira olarak belirlenecek. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artırma ve düşürme yetkisi bulunuyor





Süresi 6 ay olanlar için 339 lira1 yıl olanlar için 452 lira,2 yıl olanlar için 738 lira,3 yıl olanlar için 1048 lira3 yıldan fazla süreli olanlar için 1477 lira.Ehliyet harcı: 1116 TL2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya yükseldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu rakamı düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından son şeklini almış olacak.