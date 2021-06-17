Veyis Ateş’in bir fotoğrafı daha ortaya çıktı! Lüks villadaki parti

Sedat Peker İçişleri Bakanı Sületman Soylu’nun Habertürk’e katıldığı programda Veyis Atesi’in gazetecilerin soru sormasına engel olduğunu iddia ederek hakkında ciddi iddialarda bulunmuştu. O günden sonra Veyis Ateş Habertürk ekranlarında gözükmezsen kendisinin yıllık izne çıktığı duyuruldu. Veyis Ateş he ne kadar ekranlarda gözükmese de hakkında çıkan haberle gündem olmaya devam ediyor.





VEYİS ATEŞ'İN VİLLASINDAKİ PARTİYE KİMLER KATILDI

Son olarak Veyis Ateş’in geçtiğimiz yılın ağustos ayında Kocaeli’deki Enka Country isimli lüks sitedeki villasında, bir parti verdiği ortaya çıkarken organizasyona katılan isimler dikkat çekti





Sedat Peker söz konusu videolarında ve twitter paylaşımlarında Veyis Ateş’in de içinde bulunduğu bir grubun Firari işadamı Sezgin Baran Korkmaz’a şantaj yaptığını ve gazetecilik ahlakına uymayan bir şekilde haksız kazanç elde ettiğini ifade etmişti.





Habertürk’te çalışan Veyis Ateş’in kısa bir sürede nasıl bu kadar zenginleştiği ve bu durumdan yönetimin nasıl olurda haberinin olmadığı merak konusu olmuştu.





KRT'nin yayınlanan habere ve fotoğrafa göre bu durumdan Habertürk yönetiminin haberi olduğu iddia edildi





Geçen yıl Ağustos ayında Veyis Ateş’in Kocaeli’deki Enka Country isimli lüks sitedeki villasında, bir parti verdiği ortaya çıktı.









İşte o fotoğraf ve karede görülen isimler





Firari işadamı Sezgin Baran Korkmaz’la kurduğu ‘abla’ ilişkisiyle gündeme gelen Habertürk yazarı Sevilay Yılman





Dönemin Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz





Habertürk İK Müdürü Erkan Ataman





Kamuoyu araştırmacısı Adil Gür





Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar.