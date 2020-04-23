Samanyolu Haber /Medya / Canlı yayında sinek! /23 Nisan 2020 14:55

Canlı yayında sinek!

Habertürk TV ana haber bülteni sunucusu Veyis Ateş'in başı bu sefer sinekle derde girdi.

Veyis Ateş'in sinekle imtihanı!

Habertürk TV ana haber sunucusu Veyis Ateş’in canlı yayında stüdyodaki bir sinek ile imtihanı sosyal medyada gündem oldu. 

Haber sunarken sinek yüzünden zor anlar yaşayan Ateş, “Yolunu şaşırmış bir sinek, dakikalardır benimle, saçlarımla ve kâğıtla uğraşıyor.” dedi. 

Ateş daha sonra elindeki kâğıtla sineği kovaladı. Ateş bir türlü yakasını bırakmayan sineği “Hadi güle güle!” diyerek uğurladı. 

Ancak sinek yine Ateş'in yüzüne kondu.

Ateş’in mücadelesi akıllara Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı'ndaki "Badi Ekrem" karakterini getirdi. 
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Veyis Ateş'in sinekle imtihanı!

Veyis Ateş'in sinekle imtihanı!

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