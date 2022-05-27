Samanyolu Haber /Spor / Volkan Demirel ile yollar ayrıldı /27 Mayıs 2022 21:45

Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Sezon ortasında Vavacars Fatih Karagümrük'te göreve gelen eski milli kaleci Volkan Demirel ile yolların ayrıldığı açıklandı.

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Bu sezon Vavacars Fatih Karagümrük'te teknik direktör olarak görev yapan Volkan Demirel ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Hem Demirel hem de kulübün resmi hesabı üzerinden söz konusu kararla ilgili paylaşımlar yapıldı.

Demirel paylaşımında "Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurman’ın isteği doğrultusunda tamamlandı.  Futbolcu arkadaslarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum  taraftara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.


Vavacars Fatih Karagümrük resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Teknik Direktörümüz Sn. Volkan Demirel’e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinin daha büyük başarılarla dolu olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

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