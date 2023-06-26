Samanyolu Haber /Dünya / Wagner'in lideri Prigojin sırra kadem bastı: Zehirlendi mi? /26 Haziran 2023 14:41

Wagner'in lideri Prigojin sırra kadem bastı: Zehirlendi mi?

Rusya’da darbe girişimin başındaki Wagner lideri Yevgeni Prigojin’in nerede olduğu sorusu tartışma yarattı.

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Rusya'da Vladimir Putin iktidarına meydan okuduktan saatler sonra sağlanan anlaşmayla savaşçılarını geri çeken paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in nerede olduğu merak konusu.

Cumhuriyet'in haberine göre darbe girişimiyle “dünyanın en çok konuştuğu kişi” haline gelen Prigojin, cumartesi akşamı Kremlin'le anlaşmayı kabul etmiş ve Belarus'a yerleşeceği açıklanmıştı. Kremlin de Prigojin'in ve ayaklanmaya katılan Wagner savaşçılarının ceza almayacağını duyurmuştu.

24 saatten kısa süren darbe girişimi dünyada büyük yankı yaratırken Wagner liderinin açıklama sonrası sırra kadem basması dikkat çekti. Kan dökülmesini istemedikleri için geri çekildiklerini söyleyen Prigojin'den cumartesi gününden beri haber gelmiyor ve nerede olduğu da bilinmiyor.

Prigojin son olarak cumartesi akşamı Rostov’daki karargahtan ayrılırken görüntülendi.

Wagner Grubu basın servisinin Prigojin'le cumartesi akşamından beri temas kuramadıklarını açıklaması dikkat çekti.

Rus Ria haber ajansı Prigojin'in cumartesi günü Rostov'daki karargahtan ayrılırken çekilen görüntülerini yayınlarken Rus basını Wagner liderinin şu anki yerinin bilinmediğini aktardı.

‘ZEHİRLENDİ’ İDDİALARI YAYILDI
Prigojin'in basın servisi daha önce Wagner liderinin normal iletişim kanalları kurulunca basının sorularını yanıtlayacağını bildirmişti.

Prigojin'den haber alınamaması sosyal medyada “Zehirlendi” söylentilerini de beraberinde getirdi. Daha önce röportajlarında affetmeyeceği en önemli şeyin “ihanet” olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, darbe girişiminde yaptığı sert konuşmada Prigojin'i “hain” olarak nitelemiş ve “Cezalarını vereceğiz” demişti.

PRİGOJİN'E YÖNELİK SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Bu arada TASS haber ajansı, Rusya Başsavcılığı'nın Wagner liderine açtığı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Haberde, Prigojin hakkında “silahlı ayaklanma” suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Belarus arabuluculuğunda yapılan anlaşmaya rağmen Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) olaylarla ilgili incelemeleri sürdüreceği belirtildi.
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