Samanyoluhaber.com - Moskova







Ukrayna’nın Kuzey Doğusundaki Kanal mikro bölgesi ve Çasov Yar yerleşim yeri tamamen Rus birliklerinin kontrolüne girdi. Bu bölge için sürdürülen mücadele, yılın başından beri devam etmekteydi.

Rusların bu saldırılarına daha fazla dayanamayan Ukrayna birlikleri, Seversky Donets-Donbass kanalının batı yakasına çekildi.Bu gelişmeler üzerine ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O’Brien, Rusya’nın cepheyi genişletmeye çalışması halinde Ukrayna’nın daha geniş menzilde ateş açmasına izin verileceğini belirtti.Bu açıklama, Rus yetkililer tarafından tehlikeli olarak nitelendirildi. Putin, bu tür silahların Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanılmasına izin verilmesi halinde, Rusya’nın da benzer şekilde karşılık vereceğini vurguladı.ABD’li yetkililer, yaklaşan NATO zirvesinde Ukrayna’ya hava savunma sistemleri tedariğine ilişkin iyi haberler geleceğini belirtti. Zirve, önümüzdeki hafta Washington’da gerçekleşecek.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna hava sahasında farklı bölgelerde etkili saldırıları devam ediyor. Üst üste üçüncü gün, Rus birlikleri Ukrayna'nın cephe gerisine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri uçaklarını vurmaya devam ediyor. Bundan önce hedefler Poltava bölgesindeki Su-27 savaş uçakları ve Mi-24 helikopteri idi. 3 Temmuz'da bir kez daha Krivoy Rog yakınlarındaki Dolgintsevo havaalanını da vuruldu.Burada aynı zamanda yakıt ikmali yapan bir MiG-29 uçağıydı. Uçak, dronlara karşı koruma sağlamak için konteynırlardan yapılmış bir sığınağın içindeydi, ancak Rusların yayınladığı saldırı anına ait İHA görüntülerinde, hava üssünün ve savaş uçağının, İskender balistik füzesiyle havaya uçtuğu belli oluyor.Güneyden ilerleyen Rus Silahlı Kuvvetleri, Toretsk yönünde yeni yerleşim merkezlerine doğru hareket etti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ileri mevzilerini koruyamayıp yüksek binalara çekilmek zorunda kaldı. Bu yeni mevziler, topçu ve hava saldırılarıyla korunan tahkimatlardan daha kolay savunulabiliyor. Ancak, Rus birlikleri yeni mevzilere saldırırken Krivoi Torets Nehri’ni geçmek zorunda kalacak.