İstanbul için uyarı üstüne uyarı! AKOM saat verdi, şiddetli geliyor





BÖLGELERİMİZDE HAVA





EGE





AKDENİZ





İÇ ANADOLU





BATI KARADENİZ





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





DOĞU ANADOLU





GÜNEYDOĞU ANADOLU





DENİZLERDE HAVA





KARADENİZ





MARMARA





EGE





AKDENİZ





VAN GÖLÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji'nin ardından AKOM da İstanbul için bir uyarı daha yayımladı. Son tahminlere göre Beykoz ve Şile’de devam eden gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu yakasında devam edecek. Yağışlar akşam saat 18.00'den itibaren tekrardan etkisini arttıracak.İstanbul için bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) geldi.AKOM’un yaptığı son tahminlere göre Beykoz ve Şile’de devam eden gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu yakasında etkisini sürdürecek.Akşam saat 18.00’den den sonra da şiddetini artırarak yer yer yoğun yağış görülecek. Cuma öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışların Anadolu yakasının doğu ve kuzeyde kalan ilçeleri Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ile Avrupa yakası kuzeyde kalan Sarıyer ve Eyüpsultan’da kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların yarın (Perşembe) batı ve iç kesimlerde (2-5 derece) azalması, yurdun doğu kesimlerinde (3-5 derece) artması bekleniyor.Genellikle güney yönlerden, Marmara ve bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; yarın İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın, İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 35°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 35°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 33°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 31°CParçalı yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 35°CParçalı ve az bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 27°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 26°CParçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 40°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 30°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 29°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkMeteoroloji'den 24 Kente Uyarı: İstanbul'a Yağış GeliyorMeteoroloji'den 24 Kente Uyarı: İstanbul'a Yağış GeliyorBatı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batısı ile zamanla geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde kuzeyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Antalya Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.