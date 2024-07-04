İstanbul için uyarı üstüne uyarı! AKOM saat verdi, şiddetli geliyor

Meteoroloji'nin ardından AKOM da İstanbul için bir uyarı daha yayımladı. Son tahminlere göre Beykoz ve Şile’de devam eden gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu yakasında devam edecek. Yağışlar akşam saat 18.00'den itibaren tekrardan etkisini arttıracak.
İstanbul için bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) geldi.
AKOM’un yaptığı son tahminlere göre Beykoz ve Şile’de devam eden gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu yakasında etkisini sürdürecek.
AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT
Akşam saat 18.00’den den sonra da şiddetini artırarak yer yer yoğun yağış görülecek. Cuma öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışların Anadolu yakasının doğu ve kuzeyde kalan ilçeleri Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ile Avrupa yakası kuzeyde kalan Sarıyer ve Eyüpsultan’da kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yarın (Perşembe) batı ve iç kesimlerde (2-5 derece) azalması, yurdun doğu kesimlerinde (3-5 derece) artması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara ve bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; yarın İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji'den 24 Kente Uyarı: İstanbul'a Yağış GeliyorMeteoroloji'den 24 Kente Uyarı: İstanbul'a Yağış Geliyor
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batısı ile zamanla geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde kuzeyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Antalya Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.