Washington'da patlama sesleri

Yerel saatle 15.10'da Washington ve çevresinden duyulan yüksek sesin kaynağı henüz netlik kazanmadı.





Fairfax Bölge Polis Departmanı'ndan yapılan ilk açıklamada sözkonusu sese bir hava aracının yol açmış olabileceği belirtildi.





Washington DC İç Güvenlik ve Acil Yönetim Ajansı'nın Twitter'daki resmi hesabından yapılan paylaşımda ise sözkonusu sesle ilgili yapılan ihbarlardan haberdar olunduğu kaydedilerek "şu aşamada bir tehdit yok" denildi.





Fairfax ve Anne Arundel bölge polis ve itfaiye departmanları da sesin kaynağını belirlemeye çalıştıklarını duyurdu.





Açıklama geldi: 'Sonik patlama'

Maryland eyaletine bağlı Annapolis şehri Acil Durum Yönetimi'nden yapılan açıklamada duyulan yüksek sesin ABD Savunma Bakanlığı'nın yetkili uçuşundan kaynaklandığı belirtildi. Yapılan açıklamada "Bu uçuş bir sonik patlamaya (ses patlaması) neden oldu" denildi.