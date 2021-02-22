WhatsApp gizlilik politikasını kabul etmezseniz ne olacak?

WhatsApp gizlilik sözleşmesi değişikliği gündemde olmayı sürdürüyor. Whatsapp'ın kullanıcılarına dayattığı gizlilik polikası nedeniyle pek çok kişi yerli uygulamalara yönelirken Telegram ve Signal gibi yabancı uygulamalar da Türkiye’de en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Kullanıcıların büyük tepki göstermesi üzerine şirket 8 Şubat olarak belirlenen yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarihin 15 Mayıs'a ertelediğini duyurmuştu. WhatsApp bu süreçte de ‘ortalıktaki hatalı bilgileri düzeltmeye yönelik çalışma yapacaklarını' söylemişti. Tepkilerin odağı haline Whatsapp, Gizlilik politikasını kabul etmezseniz hesabınıza ne olacak?” sorusuna yanıt verdi.

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımına dair değişiklikler kullanıcıların tepkisine neden olmuştu. Tepkilerin ardından WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs’a ertelemişti. WhatsApp tepki çeken güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yayımladı.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ KABUL EDİLMEZSE NE OLUR?

Whatsapp’ın, faq.whatsapp.com sayfasında, 15 Mayıs’ı işaret ederek yayınlandığı “Yürürlük tarihinde ne olur?” açıklamasında sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca ‘pasif’ olacağı ve bu süre zarfında söz konusu kullanıcılara yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etme şansı sunulacağı belirtildi.

Whatsapp tarafından yapılan açıklamadan açıklama şu şekilde;

“Değişiklikleri kendi hızınıza ve rahatınıza göre gözden geçirmeniz için size yeterli zaman sağlamak amacıyla, yürürlüğe girme tarihini 15 Mayıs’a kadar uzattık. O zamana kadar kabul etmezseniz, WhatsApp hesabınızı silmeyecektir. Ancak, kabul edene kadar WhatsApp’ın tam işlevselliğine sahip olmayacaksınız. Kısa bir süre için arama ve bildirimler alabileceksiniz, ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak veya gönderemeyeceksiniz.”

özleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca ‘pasif’ olacak ve bu süre zarfında söz konusu kullanıcılara yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etme şansı sunulacak.

* Güvenliği sağlamak, veri saklama kapasitesini sınırlandırmak ve kullanıcıların gizliliğini korumak amacıyla, 120 gün boyunca hiçbir etkinlik göstermeyen WhatsApp hesapları genellikle silinir. Etkinlik göstermemek, kullanıcının WhatsApp'a bağlanmaması anlamına gelir.