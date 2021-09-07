WhatsApp, ‘kara liste’ özelliği getiriyor

Gizlilik ayarlarında yeni bir düzenlemeye gitme kararı alan WhatsApp, Android ve iOS’te beta olarak bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.





WABetaInfo’da yer alan habere göre, güncellemeyle birlikte WhatsApp kullanıcıları; 'son görülme' özelliğini 4 farklı şekilde kullanabilecek.





Son görülme özelliği, ‘Herkes’, ‘Kişilerim’ ve ‘Kimse’ dışında ‘Kişilerim hariç’ seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak. Bu ‘kara liste’ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek.





Aynı zamanda, profil fotoğrafı ve hakkında durum güncellemeleri için de benzer bir özelliğin devreye alınması planlanıyor. Bu sayede, kullanıcılar, yine ‘kara liste’ye aldıkları kişilerden profil fotoğraflarını ve durum güncellemelerini gizleyebilecek.





TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ DE YAPACAK





WhatsApp, iOS kullanıcıları için ufak bir tasarım değişikliği yapacak. Uygulamada, iOS'a gelecek olan ve sohbet baloncuklarının tasarımına odaklanan yeni güncellemeyle sohbet baloncuklarının rengi, tarzı ve büyüklüğü de değişmiş olacak.