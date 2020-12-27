WhatsApp kullanıcılarını sevindiren güncelleme

Birden fazla fotoğrafın seçilmesine odaklanan özellik, dışa aktar ve kopyala yaptıktan daha sonra kopyalanan görüntüleri uygulama açıldığında sohbet kutusuna yapıştırabilmeye olanak sağlıyor. Bu özellik sayesinde seçilen birden fazla görüntü WhatsApp’a kolayca göndermeye hazır hale geliyor.







Kullanıcıların bu yeni düzenlemeleri kabul etmemesi durumunda uygulamayı kullanamayacağı söyleniyor. WABetaInfo tarafından tespit edildiği üzere, WhatsApp’ın hizmet şartlarını 8 Şubat’tan itibaren güncelleyeceği bildiriliyor.





WhatsApp’ın en çok beklenen özelliklerinden birisi olan masaüstü versiyonu için görüntülü ve sesli konuşma özelliği 2021 yılının ilk aylarında kullanıcılara açılması bekleniyor. Böylelikle test aşamasında yer alan bu özellik kullanıcıların tamamına sunulmuş olacak.