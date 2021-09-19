WhatsApp’tan yeni özellik yolda

Masaüstü sürümü için geliştirilen özellik WABetaInfo tarafından fark edildi.Kullanıcılar bu yeni imkanla fotoğrafları sticker olarak gönderebiliyor.







BUTON EKLENECEK





Bu özellik sayesinde bilgisayardaki herhangi bir görüntü sticker olarak gönderilebilecek. WhatsApp bunun için, mesajların yazıldığı çubuğun hemen yanına yeni bir buton ekleyecek. Bu buton da fotoğrafları sticker'a çevirecek.





Kullanıcının butona basmaktan başka bir şey yapmasına da gerek olmayacak.Gönderilen fotoğraf orijinaline göre çok daha küçük ve sticker halinde olacak.





Halen geliştirilmekte olan bu yeni özelliğin ne zaman devreye alınacağı henüz bilinmiyor.



