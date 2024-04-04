Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'ta düzeltilemeyen 'erişim' sorunu: Binlerce kullanıcı etkilendi /04 Nisan 2024 01:05

WhatsApp'ta düzeltilemeyen 'erişim' sorunu: Binlerce kullanıcı etkilendi

Mark Zuckerberg'in kurucusu olduğu Meta çatısı altında hizmet veren mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

Downdetector verilerine göre, WhatsApp'a TSİ 20.47 itibarıyla erişim sorunu yaşayan kullanıcı sayısında artış yaşandı. Dünya genelinde binlerce kullanıcının etkilendiği erişim sorunları, Türkiye'de de yoğun olarak görüldü.

Kullanıcılar, WhatsApp'a erişim sağlayamadıklarını bildirirken, şirket tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama geldi.

WhatsApp tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin sorun yaşadığını biliyoruz, mümkün olan en kısa sürede herkes için işleri yüzde 100'e döndürmek için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan Yerli ve Milli Uygulama Tavsiyesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da X'ten yaptığı paylaşımda, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir. Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımızla kesintisiz iletişime devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp'ta düzeltilemeyen 'erişim' sorunu: Binlerce kullanıcı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:59:20