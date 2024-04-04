Eski futbol federasyonu başkanı gözaltına alındı

İspanyol polisi, bir rüşvet skandalıyla bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'i, yurt dışından dönüşünde havaalanında gözaltına aldı.



Reuters'a konuşan bir adli kaynak, Rubiales'in yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olduğu ve yerel bir mahkemeye çıkarılacağını söyledi.



Dominik Cumhuriyeti'nden Madrid'e dönen Rubiales, herhangi bir suç işlediği yönündeki suçlamaları reddetti.



İspanya ulusal polis teşkilatı (Guardia Civil) sözcüsü, 46 yaşındaki Rubiales'in Madrid'deki Barajas Havaalanı'nda gözaltına alındığını ancak kısa bir süre sonra serbest bırakıldığını dile getirdi.



Soruşturmaya yakın kaynaklar, havaalanında sorgulanmadan önce bir polis eskortu altında uçaktan indiğini aktardı.



Rubiales'in gözaltına alınması, yolsuzluk ve diğer suçlarla ilgili bir soruşturma kapsamında RFEF'in Madrid'deki merkezi (federasyon binası) ve Rubiales'in Granada kentindeki evi dahil 11 yerde arama yapılmasından iki hafta sonra gerçekleşti.



Baskın, Madrid Majadahonda 4 Nolu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başlatılan soruşturma ve Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının talimatıyla, İspanyol Jandarma Merkezi Operasyon Birimi (UCO) ekipleri tarafından düzenlenmişti.



Ülke basınında yer alan iddialarda, RFEF'in eski yönetiminin yaptığı, son 5 yıllık dönemi (2018-2023) kapsayan, farklı kamu kurumları ve özel kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde ve idari işlerde yolsuzluk ile para aklama iddialarının araştırıldığı, 7 kişinin gözaltına alınmasının beklendiği ifade edilmişti.