X'ten yeni uygulama: En çok Clikbait'çiler sevinecek

X, daha önce duyurduğu bir yeniliği bu sabah saatlerinde gerçekleştirdi.





Daha önce, haber siteleri ve yayın kuruşlarının likli paylaşımlarında kısa bir haber özeti veya haber linkini açıktan gösteren x platformu, artık bunu kaldırdı.







Yeni görünümde sadece haberin fotoğrafı görünüyor. Haberin referansı veya hangi siteye ait olduğu ise fotoğraf üzerine yazılı halde geliyor.





Fotoğrafa tıklandıında haber referans verilen sitede açılıyor.





CLICKBAIT'E KAPI ARALAR MI?







Daha önceki uyguklama kısmen 'Clickbait' adı verilen provokatif ve aldatıcı başlıkları engelliyoprdu. Bu yeni uygulama ile haber sitesi sahipleri Aldatıcı başlıklarla' artık daha kolay bir şekilde sitelerine ziyaretçi trafiği çekebilecek.







Platform üzerinden para kazanma özelliğini açan X, bu uygulaması ile daha çok para dağıtacak gibi görünüyor.







