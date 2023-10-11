Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor!

Konut fiyatlarında artan fahiş fiyatları düşürmek için yeni düzenleme geldi. 1 Kasımda başlaması planlanan düzenlemenin detayları ortaya çıktı.



Türkiye genelinde enflasyon zamları ülkeyi etkisi altına almışken konut fiyatları da uçtu. Yaşanan bu gelişmelerden sonra konuyla alakalı fahiş fiyat artışının önüne geçmek için 1 Kasım itibarıyla yeni düzenlemeye gidiliyor.



Milli Gazete'de yer alan habere göre, yeni sistem birlikte olmayan sahte dairler ile konut piyasasını yükseltmeye çalışan kişilerin engelleneceği ve cezalandırılacakları belirtiliyor.



SAHTE İLANLAR DÜŞECEK



Konuyla alakalı Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran konuyla alakalı değerlendirmelerde bulundu. Başaran tapu kayıtlarından ilanların nasıl düşürüleceğini belirtti.



Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "e-Devlet sisteminin başlamasıyla birlikte sitemdeki şu anda özellikle gayrimenkul piyasalarındaki sahte ilanlara tamamıyla son gelecek. Düşünün ki T.C. numarasını gireceksiniz, tapu kayıtlarını gireceksiniz aslında her şey sistematiğe girecek.



Rakamlar e-Devlet üzerinden kontrol mekanizması işleyecek. O sahte ilanların önü kesilmiş olacak. Dolayısıyla bu ceza yaptırımlarıyla birlikte gayrimenkul sektörünün tamamıyla yıl sonuna kadar canlanmasını birlikte gözlemleyeceğiz. e-devlet sistemine geçmesiyle birlikte hem haklarınız korunmuş olacak hem sizin adınıza başka bir kişinin ilan girmesine engel olmuş olacaksınız. " dedi.



Konut fırsatçılığını sona erdirmek için geçilmesi planlanan yeni uygulamada E-devlet üzerinden tapu bilgilerini doğrulamayanlar ilan veremeyecek. Bu sayede fahiş fiyatlar ve sahte ilanlar ortadan kalkacak.