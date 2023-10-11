Samanyolu Haber /Gündem / Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! /11 Ekim 2023 07:56

Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor!

Tapu sahibi olan herkesi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Bunu yapan tapu sahiplerine rekor bir ceza geliyor.

SHABER3.COM

Konut fiyatlarında artan fahiş fiyatları düşürmek için yeni düzenleme geldi. 1 Kasımda başlaması planlanan düzenlemenin detayları ortaya çıktı.

Türkiye genelinde enflasyon zamları ülkeyi etkisi altına almışken konut fiyatları da uçtu. Yaşanan bu gelişmelerden sonra konuyla alakalı fahiş fiyat artışının önüne geçmek için 1 Kasım itibarıyla yeni düzenlemeye gidiliyor.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, yeni sistem birlikte olmayan sahte dairler ile konut piyasasını yükseltmeye çalışan kişilerin engelleneceği ve cezalandırılacakları belirtiliyor.

SAHTE İLANLAR DÜŞECEK

Konuyla alakalı Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran konuyla alakalı değerlendirmelerde bulundu. Başaran tapu kayıtlarından ilanların nasıl düşürüleceğini belirtti.

Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "e-Devlet sisteminin başlamasıyla birlikte sitemdeki şu anda özellikle gayrimenkul piyasalarındaki sahte ilanlara tamamıyla son gelecek. Düşünün ki T.C. numarasını gireceksiniz, tapu kayıtlarını gireceksiniz aslında her şey sistematiğe girecek.

Rakamlar e-Devlet üzerinden kontrol mekanizması işleyecek. O sahte ilanların önü kesilmiş olacak. Dolayısıyla bu ceza yaptırımlarıyla birlikte gayrimenkul sektörünün tamamıyla yıl sonuna kadar canlanmasını birlikte gözlemleyeceğiz. e-devlet sistemine geçmesiyle birlikte hem haklarınız korunmuş olacak hem sizin adınıza başka bir kişinin ilan girmesine engel olmuş olacaksınız. " dedi.

Konut fırsatçılığını sona erdirmek için geçilmesi planlanan yeni uygulamada E-devlet üzerinden tapu bilgilerini doğrulamayanlar ilan veremeyecek. Bu sayede fahiş fiyatlar ve sahte ilanlar ortadan kalkacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:53:34