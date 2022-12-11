Yandaş gazete AKP kulislerinde konuşulan asgari ücreti açıkladı

Ekonomi yönetiminin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarları doğrultusunda hayata geçirdiği politikalar nedeniyle hayat pahalılığı artmaya devam ediyor. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü, komisyon toplantısından çıkacak karara çevrildi.







Doğal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde de ana gündem maddelerinden biri asgari ücretti.







AKP kulislerinde asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması beklentisi olduğu belirtildi. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde 5 farklı rakam telaffuz ediliyor.





Bunlar;







- 8 bin,





- 8 bin 100,





- 8 bin 150,





- 8 bin 250 ve





8 bin 300 lira.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçlarına göre "işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin 7 bin 845 lira olduğu" belirtilmişti.









