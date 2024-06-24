Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Selvi, Saray'da moralleri bozan anketi yazdı /24 Haziran 2024 17:35

Yandaş Selvi, Saray'da moralleri bozan anketi yazdı

Saray'a yakın yazar Abdülkadir Selvi'nin köşesinde yer verdiği araştırma sonuçlarına göre İYİ Parti, seçmeninin yüzde 64'ünü kaybetti. Areda Survey'in araştırmasına göre CHP hala birinci, AKP ikinci parti, ancak AKP'deki erime dikkat çekici boyutta.

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Yandaş Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde Areda Survey'in 28:31 Mayıs arasında 2503 kişiyle yaptığı anket sonuçlarına yer verdi.

Selvi'nin yazısına göre partilerin oy oranlarında düşüş var. AKP'nin oy oranındaki düşüş ise dikkat çekici.

Araştırmadan çeken başka bir sonuç da İYİ Parti'nin seçmeninin yüzde 64'ünü kaybetmiş olması

Yazının ilgili bölümleri şöyle:

PARTİLERİN OY ORANI

- 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıklarını yeniden kazanan CHP yüzde 37.76’le birinci parti olurken, AK Parti yüzde 35.48’le ikinci sırada gelmişti.

- Areda Survey’in mayıs ayı anketinde ise birinci ve ikinci sıra korunurken, oy oranlarında bir gerileme dikkati çekiyor.

- CHP yüzde 34 çıkarken, AK Parti yüzde 32 ile ikinci sırada yer alıyor. DEM Parti yüzde 9’la üçüncü sırada gelirken, MHP yüzde 7.5, İYİ Parti ise yüzde 4.9 çıkıyor. Yeniden Refah Partisi yüzde 4.8 alıyor.

DEM’DE YÜKSEK İYİ PARTİ’DE DÜŞÜK

- AK Parti oyunun yüzde 86.4’ünü, CHP yüzde 88.2’sini korurken, MHP yüzde 76.1’ini muhafaza ediyor. Parti sadakati en yüksek olan parti yüzde 97.1’le DEM Parti çıkarken, seçmen sadakati en zayıf parti yüzde 36 ile İYİ Parti çıkıyor.

- İYİ Parti seçmeninin yüzde 64’ünü kaybetmiş durumda. Bu da Müsavat Dervişoğlu’nun önündeki en büyük sorun olarak duruyor.
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