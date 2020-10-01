Samanyolu Haber /Medya / Bir "kullan-at" vak'ası daha! /01 Ekim 2020 13:55

Bir "kullan-at" vak'ası daha!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının medya havuzundaki Star'da köşe yazarlığı yapan Ardan Zentürk istifa etti. Zentürk'ün talepleri yönetim tarafından kabul edilmediği için istifa ettiği kaydedildi.

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Ardan Zentürk istifa kararının kendisi ile kurumu arasında olduğunu ve istifa sebepleri hakkında konuşmak istemediğini söyledi. 

Türk Medya çalışanlarının sosyal medyada isimsiz yayımladığı mesajlara göre Zentürk, Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü olması sebebiyle tedbir maksatlı olarak eve çekilmek istedi. 
Ardan Zentürk neden istifa etti

Ardan Zentürk, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) verdiği desteği gizlemiyordu.

Buna mukabil yönetim "ücretsiz izin" teklifinde bulundu. Teklif karşısında hayal kırıklığına uğrayan Zentürk istifa kararı aldı.
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