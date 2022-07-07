Samanyolu Haber /Gündem / Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri? /07 Temmuz 2022 09:52

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?

Konya’da Doktor Ekrem Karakaya’nın katledilmesinin ardından meslektaşları iş bırakma eylemi yaptı. Kon TV spikeri İbrahim Arıcı, Konya Valisi’ne tepki gösterip seslerini duyurmaya çalışan doktorlara "provokatör" diyerek tepki çekti. İbrahim Arıcı, AKP yandaşlığının utanç verici yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?

Öldürülen doktor için eylem yapan sağlıkçılara ''provokatör'' dedi: Bu şimdi haber spikeri mi? Vicdanı olan bunu söyler mi

Konya Şehir Hastanesi’nden Hacı Mehmet Akay, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’yı başından vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Saldırı sonrasında sağlık çalışanları iş bırakarak olayı protesto etti.

Hastaneye giderek açıklamada bulunan Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı da protesto eden sağlık çalışanlarına KonTV spikeri “provokatör” dedi.

Spiker İbrahim Arıcı, yayında haberi sunarken "Şu anda birkaç doktorun olay yerindeki süreci provoke ettiklerini görüyoruz" dedi.

Arıcı, alenen yayımlanan görüntülerden sonra sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürdü. Twitter hesabından paylaşım yapan Arıcı, “Bir videomuzu paylaşıp önünü arkasını keserek doktorlarımızı provokasyonla suçladı demek en büyük ahlaksızlıktır. 20 dakikalık videomuz sayfada duruyor. Lütfen izleyin…” dedi.

Arıcı’nın bahsettiği görüntülerde ise Konya Valisi Özkan’ın protesto edildiği anlardaki tepkisi yer almadı. Arıcı, Kon TV’de yayımlanan başka görüntüleri Twitter’dan servis ederek sözlerini inkar etti.

Sosyal medyada Arıcı’ya tepki yağarken görüntülerde doktorlara provokatör dediği net bir şekilde duyuldu. Kon TV’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
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