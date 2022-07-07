Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?

Öldürülen doktor için eylem yapan sağlıkçılara ''provokatör'' dedi: Bu şimdi haber spikeri mi? Vicdanı olan bunu söyler mi



Konya Şehir Hastanesi’nden Hacı Mehmet Akay, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’yı başından vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Saldırı sonrasında sağlık çalışanları iş bırakarak olayı protesto etti.



Hastaneye giderek açıklamada bulunan Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı da protesto eden sağlık çalışanlarına KonTV spikeri “provokatör” dedi.



Spiker İbrahim Arıcı, yayında haberi sunarken "Şu anda birkaç doktorun olay yerindeki süreci provoke ettiklerini görüyoruz" dedi.



Arıcı, alenen yayımlanan görüntülerden sonra sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürdü. Twitter hesabından paylaşım yapan Arıcı, “Bir videomuzu paylaşıp önünü arkasını keserek doktorlarımızı provokasyonla suçladı demek en büyük ahlaksızlıktır. 20 dakikalık videomuz sayfada duruyor. Lütfen izleyin…” dedi.



Arıcı’nın bahsettiği görüntülerde ise Konya Valisi Özkan’ın protesto edildiği anlardaki tepkisi yer almadı. Arıcı, Kon TV’de yayımlanan başka görüntüleri Twitter’dan servis ederek sözlerini inkar etti.



Sosyal medyada Arıcı’ya tepki yağarken görüntülerde doktorlara provokatör dediği net bir şekilde duyuldu. Kon TV’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.