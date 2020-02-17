Yandaşlıkta sınır tanımıyorlar

AKP'li gazete, ikinci paylaşımında ise AKP'nin oy oranını yüzde 40'a çekti ancak bu kez de MHP'li ortağıyla oluşturdukları Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin altında kaldı.







Böylece ilk ankette yüzde 100 oranını aşan, ikincisinde ise AKP-MHP'yi yüzde 50'nin altında bırakan Yeni Şafak, her iki tabloda da AKP'yi istenilen seviyede göstermeyi başaramadı.





Bir Gün Gazetesi'nin haberine göre, AKP'nin oy oranını yüksek göstermeye çalışan Y. Şafak, AKP'yi yüzde 50'nin altında bırakmış oldu.





Areda adlı bir araştırma şirketi tarafından yapılan "Kadraj Türkiye" araştırmasının sonuçlarını yayımlayan gazetenin açıkladığı sonuçlara göre, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği katılımcıların yüzde 40'ı 'AKP' yanıtını verirken, CHP'nin oy oranı yüzde 24. HDP yüzde 11, MHP yüzde 9 ve İYİ Parti yüzde 9 oranında oy alabiliyor.





Gelecek Partisi'ne oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 1.7 olurken, bu oran Ali Babacan'ın partisi için yüzde 1.6 olarak gerçekleşti. Daha sonra anket üzerinde düzeltme yapan Yeni Şafak, AKP’yi yüzde 40’a düşürdü.



