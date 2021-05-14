Yanlışlıkla 6 Doz COVID-19 aşısını bir sefer de oldu

Dünyanın dört bir yanında, ilk doz COVID-19 aşısı bile henüz yapılabilmiş değil. Ancak bazı ülkelerden de garip haberler geliyor. Örneğin İtalya'nın Toskana kentinde, aynı anda tam 6 doz COVID-19 aşısı olmuş biri bulunuyor.





CNN'in haberine göre, 23 yaşındaki kadın, Noa hastanesinin psikoloji bölümünde stajyer olduğu için aşı hakkı kazandı. Her zamanki gibi tek doz uygulanması gerekiyordu, ancak kendisine atanan sağlık çalışanı tüm şişeyi şırıngaya boşalttı. Şişe, seyreltilerek ayrı şişelere yerleştirilmesi gereken toplam altı doz içeriyor.





Sağlık çalışanı, seyreltmenin halihazırda gerçekleştiğini varsaydı ancak hastayı enjekte ettikten sonra beş doz için elinde kalan beş boş şırınga görmesiyle hatayı fark etti.





Stajyer, sağlık durumu iyi olmasına rağmen, her ihtimale karşı hastanenin acil servisinde takibe alındı. Önlem olarak sıvı ve iltihap önleyici ilaçlar verildi.





Hastanenin bulaşıcı hastalıklar yöneticisi Dr. Antonella Vicenti CBS'ye "Hastanın ateşi yoktu ve aşılama yerindeki ağrı dışında herhangi bir ağrısı veya başka herhangi bir belirtisi yoktu. Biraz korkmuştu, bu yüzden onu sabaha kadar burada tutmayı tercih ettik" dedi.





Verilmiş olan Pfizer-BioNTech aşısının, normal dozun beş katına kadar alan kişilerde güvenli olduğunun kanıtlandığını da sözlerine ekledi.





Samsung'un Galaxy M51'i, pil ömrü konusunda tüm amiral gemisi telefonları geride bırakarak liderlik koltuğuna kuruldu.

Almanya'da 2020'nin sonunda, bir huzurevindeki sekiz çalışana yanlışlıkla aynı aşının normal dozunun beş katı verilmişti. Çalışanların dördü hastaneye kaldırılmış ve grip benzeri semptomlar gözlemlenmişti, ancak kimse ciddi ölçüde hastalanmamıştı. Nisan ayında ise Iowa'daki bir hapishanedeki 77 mahkuma aşırı doz verilmişti. Hiçbiri, doğru miktarda aşı alan insanların ötesinde şiddetli reaksiyon göstermemişti.





İtalya'daki hasta, ciddi bir yan etki olmaksızın takipten çıkarılmadan önce 24 saat hastanede gözlem altında tutuldu. Hastane, antikor düzeylerini ve uygun bir boşluktan sonra ikinci bir aşı dozuna (teknik olarak yedincisi) ihtiyaç duyup duymayacağını ölçmek için düzenli olarak kan testi uygulama kararı aldı.





Hemşirenin anlık dikkatsizliğine bağlanan olay ardından hastane, güvenlik prosedürlerini gözden geçirme kararı aldı.