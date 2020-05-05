İşte Türkiye'de Yargının geldiği durum: Savcı önce takipsizlik verdi iki gün sonra dava açtı

Gemlik Emniyet Müdürlüğü’nü 8 Ağustos 2016’da arayan ihbarcı, N.K. isimli kadının Hizmet hareketi le bağı olduğu iddiasıyla ihbarda bulundu.





İfadesi alınan, N.K. ise hiç bir şeyle ilişkisinin bulunmadığını, yalnızca işi gereği Bank Asya’da hesap açtığını söyledi. 17 Aralık 2019’da tamamlanan soruşturma sonucunda N.K. hakkında takispsizlik kararı verildi. Kararda, N.K.’nin ByLock kullanmadığı, kapatılan derneklere üyeliğinin olmadığı, bağlantılı şirketlerde çalışmadığı, bir sosyal medya paylaşımının görülmediği vurgulandı. N.K.’nin Bank Asya'da hesabının da işi gereği yaptığı özellikle vurgulandı .İhbarın somut bir ihbara dayanmadığı vurgulanarak, delil yetersizliğinden ötürü kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Buraya kadar her sey normal. Esas sıkıntı bundan sonra başladı.





2 gün sonra ne olduysa! bu karara imza atan savcı, N.K.’ye 'örgüt üyeliği” iddiasıyla dava açtı. Hazırlanan iddianamede bu kez, N.K.’nin talimat gereği Bank Asya'da hesap açtığı iddia edildi





N.K.’nin avukatı ise karara itiraz etti. Avukat, kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcılığın başka bir işlem yapamacağını belirterek, “Ancak yeni delillerin ortaya çıkmasıyla soruşturma açılabilir. Aynı savcı tarafından ‘deliller yeterli değildir’ denildikten iki gün sonra, ‘örgüt üyeliği suçu oluşmuştur’ suçlaması, adalete güveni zedelemektedir. İddianame hukuken yok hükmündedir” dedi