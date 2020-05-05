Almanya’da karar haftası

Korona kriziyle mücadelede önemli ilerlemeler kaydeden Almanya önlemleri önemli ölçüde kaldırmayı planlıyor. 20 Nisan tarihinden itibaren 800 metre kareye kadar olan mağazaların açılmasının ardından pazartesi gününden itibaren de yine sosyal mesafe ve hijyen şartları altında kuaför salonları, müzeler, hayvanat bahçeleri, oyun parkları ve ibadethanelerin açılmasına izin verildi. Yüz binlerce öğrenci pazartesi günü yeniden ders başı yaptı.









İlkokul son sınıf öğrencileri ile gelecek yıl lise bitirme sınavına girecek olan öğrenciler okullarına döndü. Diğer sınıfların ders başı tarihinin ise 6 Mayıs’ta alınacak yeni kararlarla netliğe kavuşması bekleniyor.













