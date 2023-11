'Yargıtay, Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etti'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı "milli yargı" kavramını kullandı





Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay hakkında "hak ihlali" kararı vermesi ve tahliyesini istemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi 'nin ise bukarara uymama ve AYM üyeleriyle ilgili suç duyurusu kararında bulunmasına sosyal medya üzerinden tepkiler geldi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum "Anayasa Mahkemesi Anayasa'yı tanımıyor" yorumunu yaptı.Uçum "Anayasa Mahkemesi mahkumiyeti olan milletvekillerinin dokunulmazlığına ilişkin verdiği kararlarda ısrarla Anayasa’yı tanımıyor. Anayasa’nın 14. Maddesini yok sayıyor. Oysa dokunulmazlığa ilişkin 83. madde 14. maddedeki durumları hariç tutar. Anayasanın bu amir hükmüne rağmen AYM anayasaya aykırı kararlar vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı."Anayasanın 14. maddesinin belirsiz olduğunu ileri sürmek AYM'nin görevi değildir" diyen Uçum "14. Maddeye belirlilik kazandıran Ceza Kanunları ve Ceza Yargısı Kararlarıdır. AYM Anayasanın açık hükmünün yanı sıra Ceza Kanunlarını ve Yargı Kararlarını da göz ardı ediyor. Ne yazık ki AYM’nin bu konuda verdiği kararlar tam bir yargısal aktivizm örneğidir" ifadelerini kullandı.Uçum, Yargıtay'ın AYM ihlal kararına uymama kararının gerekçeleriyle birlikte doğru olduğunu söyleyerek "Suç duyurusu meselesi ise Milli Yargıya karşı saldırıların çok büyük bir birikim oluşturması sebebiyle reaksiyoner bir tavırdır. Bir anlamda kral çıplak demektir. Yönteminin bu olup olmadığı ayrıca tartışılır ama cesareti tartışılmaz" dedi.Uçum "Yargıtay’ın kararı ayrıca turnusoldur, kim Milli Yargıdan yana kim değil belli olur. Türkiye, Milli Yargısını batıcı ve neo liberal yargı anlayışlarına karşı sonuna kadar savunacaktır, kimsenin bundan şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise "Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı kontrol mekanizmasının bulunmaması önemli bir eksikliktir" dedi."Yasama organın yerine geçerek norm da ihdas edemez, mevcut olan normu da görmezden gelemez, anayasayı yeniden yorumlayamaz" diyen Yılmaz "Suç ve ceza politikasını belirlemek , Anayasa Mahkemesi kararlarında sıkça ifade edildiği gibi kanun koyucunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirindedir" diye yazdı.AKP'li eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "Yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsü, hukuk devleti ve mülkün temelinde yer alan adalet duygusu için endişe vericidir" değerlendirmesini yaptı.Gül "Yargı hakemdir, sorunları çözer. Yargı hakem olma vasfını yitirirse, çözümün değil sorun ve çatışmanın kaynağı haline gelir. Her kurumun kaynağını milletten alan yetki ve fonksiyonunu hukuk çerçevesinde kullanması esastır. Yargı organlarının da ihtilafları derinleştirmeden, anayasal sınırlar içinde kalarak sorun çözmesi milletimizin en tabii beklentisidir" dedi.Türkiye Barolar Birliği ise Yargıtay kararını eleştiren bir açıklama yayınladı. TBB açıklamasında "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Anayasa Mahkemesinin Ş. Can Atalay başvurusunda verdiği ihlal kararı üzerine bugün aldığı 'uymama' ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması şeklindeki kararı Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsüdür" denildi."Bu karara imza atan Yargıtay üyeleri derhal görevden el çekmeye davet edilmeli ve haklarında Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu tarafından ceza soruşturması başlatılmalıdır" diyen TBB söz konusu yaptırımının uygulanması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kuruluna gerekli başvurunun yapılacağını duyurdu.Anayasa Mahkemesi, Gezi davası kapsamında cezaevinde hükümlü bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’a ilişkin verdiği hak ihlali kararında açıkça Atalay'ın tahliyesinin sağlanmasını istedi.Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise hak ihlali kararına "uyulmamasına" karar verdi. Atalay hakkındaki mahkûmiyet hükmünün kesinleştiğini belirten Yargıtay, kararı Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi işlemlerine başlanması için TBMM Başkanlığı'na gönderdi.3. Ceza Dairesi, ayrıca Anayasa hükümlerini ihlal ettiği ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aştığı iddiasıyla "hak ihlali kararı veren AYM üyeleri" hakkında için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.