Yargıtay'dan Zaman Gazetesi kararı

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin Olağanüstü Hâl döneminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapattığı Zaman gazetesinin 11 yazar ve çalışanı hakkında verilen kararların temyiz incelemesini tamamladı.





Yargıtay, Zaman yazarları Ahmet Turan Alkan'a (8 yıl 9 ay), gece editöre İbrahim Karayeğen'e (9 yıl) ve Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal'a (10 yıl 6 ay) verilen hapis cezalarını onadı.





Gazeteci Mustafa Ünal, 27 Temmuz 2016'dan beri İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu. Ünal ile Aynı tarihte tutuklanan Alkan ve Karayeğen, 6 Temmuz 2018'de tahliye edilmişti.





Yargıtay, Zaman'ın sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Özdemir haricinde verilen beraat kararlarını yerinde buldu.





AİHM VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI





Daire, Mümtaz'er Türköne, Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ın da aralarında olduğu yazarlar hakkında verilen kararları bozdu. Bir süre önce tahliye edilen Türköne'nin suç vasfı değiştiği için tahliyesine karar verildiğini vurguladı.





Mehmet Özdemir'in dosyası yeniden görülecek. Daire, Şahin Alpay'la ilgili Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarını değerlendirirken, "yerindelik denetimi" tartışmaları bulunsa da kararlara uyulmasının zorunlu olduğuna da vurgu yaptı.





Kararda, sanıklar Orhan Kemal Cengiz, Lalezer Sarıibrahimoğlu, İhsan Dağı, Nuriye Ural'ın örgüt üyeliği suçundan beraatlerinin yerinde görüldüğü de vurgulandı ve bu kararlar da onandı.















Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal, Orhan Kemal Cengiz, Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Mümtazer Türköne'nin Zaman'da yayımlanan makaleleri suç delili sayıldı.





ALİ BULAÇ, ŞAHİN ALPAY VE MÜMTAZ TÜRKÖNE YENİDEN YARGILANACAK





Kararda Ali Bulaç ve Mümtaz'er Türköne'ye örgüt üyeliği suçundan verilen ceza konusunda ise "yanılgıya düşüldüğü" yorumu yapıldı ve bozma kararı verildi.







Bulaç ve Türköne'nin yeniden yargılanarak, cezalandırılmaları istenildi.





Kararda, Şahin Alpay ile ilgili lehinde verilen Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları hatırlatıldı.





Alpay'ın eylemlerinin örgüte üye olmaksızın yardım suçunu oluşturacağı gözetilmeden AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarındaki tespit ve değerlendirme ve çekinceler tartışılarak bertaraf edilmeden, eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile örgüt üyeliğinden hüküm kurulmasının da hatalı olduğu belirtildi.





T24'ün haberine göre Bulaç, Alpay ve Türköne'nin davaları da yeniden görülecek.







Yargıtay, 4 yıl 2 ay cezaevinde bulunan hakkında verilen 10 yıl hapis cezasını "eksik inceleme" sebebiyle bozduğu Türköne'nin tahliyesine karar vermişti.

