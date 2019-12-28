Samanyolu Haber /Gündem / Yaşadıklarımızla hayattan ihraç edildik... /28 Aralık 2019 13:15

Yaşadıklarımızla hayattan ihraç edildik...

KHK mağduru Nurten Hanım yaşadıklarını KHK TV'den Büşra Taşkıran'a anlattı.

'Yaşadıklarımızla hayattan ihraç edildik

3 Çocuk Annesi Nurten Hanımın eşi cezaevinde bir oğlu gözaltına alındı daha sonra hüküm verilerek serbest bırakıldı. Hasta kız kardeşi gözaltına alındı. Kız kardeşinin eşi de cezaevinde. Babası kendi durumlarından dolayı çalıştığı işten çıkarıldı. Ailesinde neredeyse mağdur olmayan kimse kalmadı. Çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi veren Nurten Hanım yaşadıklarını " Bizleri hayattan ihraç ettiler" diyor
-Hayatımı 15 Temmuz öncesi ve sonrası diye ikiye ayırıyorum. 15 temmuz aydınlık bir hayatım varken 15 temmuz sonrası hayatımız karardı. 
- Suçlu suçsuz ayrılsın istedik ancak eşim 3 yıldır hala cezaevinde. 
-18 yaşındaki küçük oğlu kazandığı üniversiteye gitmek istemedi.
-Oğlum avukat olup adalet dağıtacaktı. Ancak O'nuda gözaltına aldılar. Daha sonra O'na da babası gibi hüküm verdiler.

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