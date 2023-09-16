Samanyolu Haber /Gündem / Yasağa rağmen yürüyüş yapanlara TOMA ve biber gazıyla müdahale /16 Eylül 2023 20:09

Yasağa rağmen yürüyüş yapanlara TOMA ve biber gazıyla müdahale

Şırnak Valiliği'nin 10 günlük etkinlik yasağına rağmen, Silopi'de yürüyüş yapmak isteyen gruba güvenlik güçleri TOMA ve biber gazıyla müdahale etti.

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Şırnak Valiliği, 16 Eylül’den itibaren 10 gün süreyle kent genelinde etkinlik yasağı ilan etti.

Yasağa rağmen, Silopi’de bir araya gelen ve aralarında DTK Eş Başkanı ve Yeşiller Sol ve Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Saliha Aydeniz ile partililer yürüyüş yapmak istedi. Ancak güvenlik güçleri tarafından uyarı yapıldı.

Grubun uyarılara rağmen yürüyüş yapması üzerine güvenlik güçleri, TOMA ve gazla müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından grup, dağıldı. Gruba yapılan müdahalenin ardından asker ve polisin bölgede bekleyişi sürüyor.

KENTTE 10 GÜNLÜK ETKİNLİK YASAĞI İLAN EDİLDİ

Şırnak Valiliği tarafından yapılan etkinlik yasağı açıklamasında şöyle denilmişti:

* “Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni,  şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde coğrafi alan, il merkezi, ilçeler, jandarma ve polis sorumluluk bölgelerinin tamamı 16 Eylül saat 00:01’den 25 Eylül saat 23:59’a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır.”
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