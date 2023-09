Demokrasilerde eleştiriden muaf hiçbir kurum yoktur

“Sezgin Tanrıkulu yalnız değildir” başlıklı ortak basın açıklamasına imza atan aydınlar, “Sezgin Tanrıkulu ‘TSK’nın yaptığı her şey eleştiriden azâde değildir. TSK üzerinden bütün şaibelerin kalkması amacıyla bunları sorarız’ derken görevinin gereğini yerine getirmiştir” diye kaydetti.





Bold Medya'da yer alan habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında bir televizyon kanalında söylediği sözlerden dolayı kendisine soruşturma açılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na 814 aydından destek açıklaması geldi.Aralarında gazeteci, yazar, akademisyenler ve aydınların olduğu 814 imzacı TSK ile sözlerinin ardından haklarında soruşturma açılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na destek verdi.Sezgin Tanrıkulu için paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Demokrasilerde eleştiriden, denetimden, hesap vermeden muaf hiçbir kurum, kuruluş, kişi yoktur. Milletvekillerinin görevi devletin kurum ve kuruluşlarını millet adına denetlemek, varsa suç, hata ve eksiklikleri eleştirerek millete açıklamaktır. Sezgin Tanrıkulu ‘TSK’nın yaptığı her şey eleştiriden azâde değildir. TSK üzerinden bütün şaibelerin kalkması amacıyla bunları sorarız’ derken görevinin gereğini yerine getirmiştir.Vesayetçi zihniyetin seçilmiş iktidarlara karşı giriştiği askerî darbelerden çok çekmiş bir ülkede; kimi birimleri tarafından halka, yurttaşlara, insan haklarına karşı tümü belgelerle ve yargı kararlarıyla kanıtlanmış suçların dile getirilmesi ‘orduya dil uzatmak’ değil bu tür suçların işlenmemesi için yurttaşlık görevini yerine getirmektir.Yasal açıdan suç sayılamayacak, bağlayıcı ve kesin AİHM ve AYM kararları ile hüküm altına alınan gerçekler üzerinden eleştiri ve uyarı mahiyetindeki sözleri nedeniyle lince uğratılan Sezgin Tanrıkulu’nun arkasında olduğumuzu bildirirken, ona karşı çıkan, suçlayan ve desteklerini esirgeyenlerin de demokrasi ve sivil siyaset adına söyleyecekleri sözleri kalmadığını hatırlatmak isteriz.”Sezgin Tanrıkulu, TV100’de yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak “TSK’nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül’de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz’da darbe girişimi yapan, köyleri yakan… Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi?” ifadelerini kullanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında TV100’de canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde düzenlenen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” ve 216. maddesinde düzenlenen “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlarından soruşturma başlatmıştı.Açıklamaya imza atanların isimleri şu şekilde:A. Celil Kaya, A. 