Yasaklı Karilatür yarışmasının karikatürleri Helsinki'de

KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği’nin (KYM) kapatılmadan önce mülteci temalı Uluslararası Karikatür Yarışması düzenlemişti. Dünya'nın dört bir yanından gönderilen karikatürler değerlendirmeden yarışma da yasaklandı dernekte kapandı.





Finlandiya’da 2018 yılının Aralık ayında kurulan ve çoğunluğunu Turkıye’den gelen mültecilerin oluşturduğu bir sosyal medya platformu olan “Together” Helsinki’nin en yoğun mülteci nüfusun yaşadığı İtakeskus semtindeki Stoa Kültür Merkezi’nde KYM’nin 2016 yılında düzenlediği Mülteci konulu Uluslararası Karıkatür Yarışması’na katılan ve daha önce de Hindistan’da ve Yunanistan’da sergilenen karikatürlerden oluşan bir seçkiyi Helsinkili sanatseverlerle buluşturdu. Mülteci dramını her biri diğerinden farklı çizgilerle ortaya koyan karikatürlerin bir diğer özelliği ise KYM’nin kapatılmasından sonra Türkiye’de yasaklı hale gelmeleri ve artık onlarında “mülteci” olması.





Sergiyi düzenleyen “Together” platformunun uzun yıllar yurtdışında yaşayan ve artık o da bir mülteci olan başkanı Mustafa Güler kendilerini farklı mağduriyetler yaşayan ve mülteci geçmişleri olan ve her geçen gün büyüyen bir grup insan hakları aktivisti ve gönüllüsü olarak tanıtırken, mülteci konulu karikatürleri sergilemekteki amaçlarının öncelikle Finlandiya’da mültecilerin entegrasyon süreçlerine katkıda bulunmak ve bu çerçevede fın toplumuyla sanat dilini kullanarak trajik yolculukları ve yürek parçalayan hikayeleri paylaşmak olduğunu söyledi.





“Together” öncülüğünde Helsinki’deki sanatseverlerin beğenisine sunulan Mülteci Konulu 1. KYM Karikatür Yarışması eserlerinden oluşan karikatür seçkisi Helsinki’de Itakeskus’ta bulunan Stoa Kültür Merkezi’nde 14 Mart 2020 tarihine kadar ziyarete açık olacak.









http://www.stoa.fi/en/events/event/DD4FFAFB320051F9ADD1455239CFD6F5/Parvigallerian_n_yttelyt













