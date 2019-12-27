Yavaş'tan Ankara'ya 282 yeni otobüs

ABB Meclisi, olağanüstü toplantısını gerçekleştirmek üzere Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında toplandı. Ünal, toplantının açılışında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yıl dönümünü kutladı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı’nı yazan Mehmet Akif Ersoy’u da vefatının 83. yılında andı.







OTOBÜS ALIMINA ONAY





Toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzasıyla sunulan EGO Genel Müdürlüğünün 60 milyon euro borçlanmasına ilişkin önergeye bütün partiler destek verdi. Bu kapsamda ABB Meclisi, EGO Genel Müdürlüğünce 254 CNG’li, 282 dizel otobüs alımı ve 2 dolum istasyonu yapımı projesine yönelik işlemlerin yürütülmesi için EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’ı yetkilendirildi.





MANSUR YAVAŞ’A YETKİ VERİLDİ





ABB Meclisi kredi verecek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile garantörlük anlaşmasını imzalaması için de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yetki verdi. Gündem maddeleri arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı ücret tarifeleri ve ASKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılı hizmet tarifelerini içeren komisyon raporları da oy birliğiyle kabul edildi.