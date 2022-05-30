Yemek zaten hayaldi; Baklava üreticileri fıstıklı baklava yapmayacak

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, "Bir süre fıstıklı ürünlere ara verelim, üretmeyelim. Ürünlerimizi cevizli, fındıklı yapalım. Halkımızı da yanımıza alarak bu girişimimizi tüm esnafımıza iletelim. Halkımız boş baklavaya değil, bol fıstıklı ve cevizli baklavalara layıktır" dedi.







Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), kilosu 440 liranın üzerine çıkan baklavalık fıstık fiyatlarını protesto etmek ve stokçulukla mücadele için bir dizi eylem planı hazırladı.







Hazırlanan eylem planı Bahçelievler'deki bir restoranda BAKTAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, Necati Göksu, Nadir Güllü, Süleyman Köşkeroğlu, Ramazan Coşkun, Mehmet Helvacı ve Haşim Fıstıkçıoğlu'nun da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.







"FİYATLARI SPEKÜLATİF BİR ŞEKİLDE YÜKSELTİYORLAR"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Mehmet Yıldırım, "Son bir ay içerisinde olmadığı halde don ve dolu bahane edilerek fıstık 240 liradan, günümüzde 440 liraya çıkmıştır. Bu piyasa tarafından kabul edilebilir bir rakam değildir. Fıstıkta kayıt dışılık çok yüksek olmasından dolayı, üreticinin elinden tüccara geçtikten sonra, bazı tüccarlar kendi aralarında küçük alım satım yaparak fiyatları spekülatif bir şekilde yükseltiyorlar. Akabinde bu tüccarlar stokçuluk yaparak piyasadan fıstığı topluyorlar ve fıstık bu sene yok diye piyasaya korku salarak fiyatları yükseltiyorlar. Bu durum ülkemiz ekonomisine, fıstık kullanan başta baklava sektörü olmak üzere dondurma, künefe, pasta, lokum, helva ve çikolata sektörüne çok ciddi manada zarar vermektedir." dedi.





"İHRACATIN DURDURULMASIYLA ALAKALI ÇALIŞMALAR YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ"



Yıldırım, "Son günlerde fahiş bir şekilde yükselen fıstık fiyatlarının aşağı çekilebilmesi için ve stokçuların da daha da fiyat yükseltme heveslerini yok etmek için, en azından 2 aylığına ithalatın serbest bırakılması ve gerekirse de ihracatın durdurulmasıyla alakalı çalışmalar yapılmasını sektör olarak talep etmekteyiz" şeklinde konuştu.





"ŞEKER İÇİN ALINAN KARARI FISTIK İÇİN DE TALEP EDİYORUZ"

Yıldırım şöyle devam etti:





"Şeker fiyatlarındaki ciddi artış yüzünden geçtiğimiz günlerde devletimiz şeker ve şeker pancarı ithalatının önünü açtı ve serbest bıraktı. Son günlerde şeker fiyatlarında gerilemeyi gözlemledik. Bu karar için sektör olarak devletimize minnettarız. Aynı kararın fıstık için de uygulanmasını ivedi bir şekilde talep ediyoruz. Nasıl ki şekerde, BAKTAD olarak çalışmalarımız sayesinde ithalatı serbest bıraktırdıysak, Antep Fıstığı'nda da, bakanlığımızla yoğun görüşmeler neticesinde ithalatı serbest bıraktıracağız. Son görüşmelerimizde bize bu sözü verdiler. Ekmeğini fıstık ticaretinden kazanan esnafımızla bir sıkıntımız yok. Bizim en büyük sıkıntımız sayısı az olan ve piyasayı bu hale getiren karaborsacı haramzadelerdir. Bu haramzadeler sektörümüze maalesef 'boş baklava' yaptırdı ve biz bunu tüketicimize sunmak zorunda kaldık. Aslında bu boş baklava bu karaborsacılara layıktır. Biz halkımıza mevsiminde toplanan en kaliteli fıstıktan üretilmiş baklavalarımızı, en uygun şekilde yedirmek istiyoruz, çünkü halkımız boş baklavaya değil, bol fıstıklı ve cevizli baklavalara layıktır."





"FISTIKLI ÜRÜN ÜRETMEYELİM"

Tüm baklavacılara, helvacılara, dondurmacılara, lokumculara seslenen Yıldırım, "Bir süre fıstıklı ürünlere ara verelim. Üretmeyelim. Ürünlerimizi cevizli ve fındıklı yapalım. Halkımızı da yanımıza alarak bu girişimimizi tüm esnafımıza iletelim. Ülkemizin nimeti olan Antep Fıstığı'nın kontrolü ne zaman bu haramzadelerin elinden alınır, bizler de o zaman fıstıklı baklava üretimine başlayalım. Şunu bilsinler ki BAKTAD olarak devletimizin de desteğiyle meydanı onlara bırakmayacağız" dedi.







