Yeni aşı açıklaması geldi, fakat Rusya'da günlük Korona vak'aları rekor kırdı





Rusya'da son 24 saatte tespit edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısı 6 bin 215 olarak açıklandı.





Bu rakam 18 Temmuz'dan beri ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayda geçti.





Açıklanan son rakamlarla birlikte ülkedeki toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 115 bin 810'a yükseldi.





Ülkede son 24 saatte 160 kişi virüs yüzünden hayatını kaybederken ülkedeki toplam Koronavirüs ölüm sayısı da 19 bin 649'ya yükseldi.





Rusya, dünya genelinde en yüksek vaka sayısına sahip dördüncü ülke konumunda bulunuyor.





Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6’da kalırken, yeni vakaların yüzde 25,1’inde semptom görülmedi.





SADECE MOSKOVA'DA 5 BİN 84 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başşehir Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 980 artarak 278 bin 388’e, ölü sayısı 15 artarak 5 bin 84’e çıktı.





Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 43 milyon 300 bini geçtiği kaydedildi.





Rusya'da, ilk Covid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Covid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.





Vak'a sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.







Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.





YENİ AŞI AÇIKLAMASI GELDİ





Rusya’nın ikinci Covid-19 aşısının kaydını 15 Ekim’e kadar tamamlayacağı duyuruldu.