Yeni nesil katlanabilir iPhone 2023'te tanıtılabilir





Apple'ın birkaç yıldır katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Hatta ilk patentler de bundan yıllar öncesine dayanıyor. Şu an için şirket cephesinden herhangi bir doğrulama olmasa da yeni nesil iPhone'un dikey şekilde katlanabileceği üzerinde duruluyor.





Pazar araştırma şirketi Omdia, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unu 2023'te piyasaya sürebileceğini açıkladı.





Cihazın boyutunun ekran tam olarak açıkken 7.3 inç olacağı belirtiliyor. Ayrıca, Samsung S Pen benzeri bir kalem desteği de sunacağı tahmin ediliyor.





Omdia'ya göre, Apple, cihazın ekranı için kimyasal olarak sertleştirilmiş seramik cam kullanacak.





Akıllı telefonun, 8 GB RAM ve 1 TB flash belleğe sahip olacağı, fiyatının ise 1.500 dolar civarında olacağı belirtiliyor.