Samanyolu Haber /Politika / Yeni parti kurmuştu, gözaltına alındı /12 Kasım 2020 13:24

Yeni parti kurmuştu, gözaltına alındı

Eski devlet bakanı ve Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" sebebiyle açılan davada ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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25 Ağustos 2020 tarihinde kurulan Doğru Parti'nin Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Doğru Parti’nin resmi Twitter hesabında, “Doğru Parti Genel Başkanı Sayın Rifat Serdaroğlu, Ankara seyahati esnasında Esenboğa Havalimanı’nda 'Cumhurbaşkanına hakaret' sebebiyle açılan davada, apronda Emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere Çubuk Savcılığı’na götürülmüştür.” denildi.
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