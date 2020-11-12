Yeni parti kurmuştu, gözaltına alındı

25 Ağustos 2020 tarihinde kurulan Doğru Parti'nin Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Doğru Parti’nin resmi Twitter hesabında, “Doğru Parti Genel Başkanı Sayın Rifat Serdaroğlu, Ankara seyahati esnasında Esenboğa Havalimanı’nda 'Cumhurbaşkanına hakaret' sebebiyle açılan davada, apronda Emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere Çubuk Savcılığı’na götürülmüştür.” denildi.