Yeni parti kurmuştu, gözaltına alındı

25 Ağustos 2020 tarihinde kurulan Doğru Parti'nin Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.





