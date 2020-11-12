Samanyolu Haber /Gündem / AKP kulislerini karıştıran iddia: Erdoğan'ın yerine hazırlanıyor /12 Kasım 2020 13:20

AKP kulislerini karıştıran iddia: Erdoğan'ın yerine hazırlanıyor

Berat Albayrak ile ilgili çok çeşitli haberler gelirken AKP kulislerinde "Berat Albayrak cumhurbaşkanlığına aday olacak" diye konuşuluyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden ve siyaseti bıraktığı söylenen Berat Albayrak ile ilgili çok çeşitli haberler gelmekte. Albayrak'ın bir süre daha kabinede ve AKP'de yer alacağı iddialarına karşılık, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın çok kırgın olduğu ve damadına yeni bir görev vermeyeceği de kulislerde konuşuluyor.

Yeni Çağ gazetesi yazarı Osman Uğuroğlu ise bugünkü yazısında AKP kulislerinde duyduklarını aktardı. Parti içinde bir kesimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman aynı isimleri yakınında tuttuğu sitemine değinen Uğuroğlu oldukça ilginç bir iddiayı da dillendirdi.

"Değerli okurlarım AKP'lilerin konuştuğu iddia edilen son kulis bombası şöyle;

Damat Albayrak kulislerde, "Anayasa değişikliğinde hata yapıldı Cumhurbaşkanımız 3. kez aday olamayacak…" diyormuş…

Erdoğan'ın yerine cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyormuş…

Erdoğan, AKP içinde egemenlik kuran damadı Berat Albayrak'a çok kızıyormuş…" 

Uğuroğlu'nun aktardığı bir diğer iddia da Albayrak'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı olan Jared Kushner ve Aydın Doğan'ın damadı, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeliğine atanan iş adamı Mehmet Ali Yalçındağ ile ortak petrol ticareti yaptığı.
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